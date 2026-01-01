運輸署駕駛執照免試簽發申請，今日起改為網上派籌。「電子即日籌」系統上午7時起開放，提供300個即日籌，每張籌號可辦理一份免試簽發申請，名額先到先得，約半小時後已全數派發。
署方因應金鐘牌照事務處早前出現通宵排隊人龍，辦理免試簽發申請，決定取消現場派籌，改為網上派籌。申請者須在早上約6時半，以手機或電腦預先登入運輸署指定網站，至7時起正式排隊。網站會顯示用戶的輪候號碼，其後須進入系統，填寫身份證號碼、英文姓名、電郵地址，及可接收SMS短訊的手機號碼，完成並提交。成功申請者會收到短訊，通知在即日的指定時段，到金鐘牌照事務處櫃位遞交申請文件，逾時或缺席須重新取籌。
陳恒鑌：相信大家感受到轉變
運輸署助理署長(行政及牌照)李美鳳在一個電台節目稱，系統早上運作正常和順利，沒有任何奇怪情況出現，但仍有少數公眾到場嘗試取籌，署方已張貼告示和加派人手解釋。她稱，收到確認短訊的申請人要按指定時段，到香港牌照事務處遞交申請文件和證明文件正本供職員檢查，提醒申請人必須準時出席。被問到內地申請人如未能趕及到場，她表示申請人如持有效即日籌，將視乎情況人性化和酌情處理。
立法會議員陳恒鑌接受《am730》查詢表示，在改用網上派籌後情況已較過往要現場通宵輪候有改善，加上每名用戶登入後都只可辦理一宗申請比較公平，「相信大家都感受到轉變」，有助減退市民不滿。他續稱，申請人現時能夠及早預備文件，相信署方在視乎香港牌照事務處工作流程有否加快、是否暢順運作等，於一段時間後有空間增加名額，並期望運輸署長遠能在更多牌照服務推出網上辦理。