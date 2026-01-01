熱門搜尋:
出版：2026-Jan-12 11:28
更新：2026-Jan-12 11:28

光明頂停播︱陶傑《光明頂》周五晚最後播 陳志雲江玉歡新節目取代

商業電台由2003年起啟播的長壽論政節目《光明頂》時段，將改播全新節目《又係時候同一天講再見》，《光明頂》據了解周五（1月16日）晚是最後一集。

商業電台今日宣布節目改革，由2003年起啟播的長壽論政節目《光明頂》時段，將改播全新節目《又係時候同一天講再見》，該節目頭半小時由資深傳媒人陳志雲主持，後半小時由前立法會議員江玉歡主持。

商台公布指，由1月19日起，周一至周五晚11時原本播放《光明頂》的時段，將播放《又係時候同一天講再見》，惟並無提及《光明頂》將改變播放時段，據了解本周五（1月16日）晚會是最後一集。《光明頂》於2003年9月1日啟播，惟多名節目主持陶傑、鮑偉聰等近年離港，目前該節目的固定主持陶傑、馮智政均身處英國遙距主持節目。

商業電台由2003年起啟播的長壽論政節目《光明頂》時段，將改播全新節目《又係時候同一天講再見》，《光明頂》據了解周五（1月16日）晚是最後一集。 商業電台改播全新節目《又係時候同一天講再見》，頭半小時由資深傳媒人陳志雲主持，後半小時由前立法會議員江玉歡主持。陳志雲近日發布迎接江玉歡背影的影片。 商業電台改播全新節目《又係時候同一天講再見》，頭半小時由資深傳媒人陳志雲主持，後半小時由前立法會議員江玉歡主持。陳志雲近日發布迎接江玉歡背影的影片。 IMG_0396_0.jpg

改動方向「日給力，夜喘息」

商台指今次的節目改動方向是「日給力，夜喘息」，在晚間時段加入多元化生活分享與陪伴元素，為香港人注入更多情緒價值。1月19日起，逢星期一至五晚上10時，將播放由樂樂主持的《樂和心事》，緊接晚上11時推出全新節目《又係時候同一天講再見》，首半小時由陳志雲主持，後半小時由前立法會議員江玉歡主持。

陳志雲「倒數日子」屬宣傳策略

對於陳志雲近日在節目「倒數日子」，一度傳出即將離開商台回歸TVB。陳志雲及後發布影片，在商台迎接一位只見背影的神秘女士，今日揭曉該女士為立法會前議員江玉歡，二人一同主持新深夜節目《又係時候同一天講再見》。

陳志雲今早（12日）在《在晴朗的一天出發》派「定心丸」稱現階段仍會繼續留在商台工作，至於更長遠決定未來會再與大家分享。陳志雲透露，新節目定位以「情感價值」為主，希望在深夜為生活壓力沉重的香港人帶來溫度與陪伴。自己主持的上半場以聊天形式為主，與不同嘉賓分享人生、生活、快樂與如何為自己「充電」。江玉歡主持的部分，會談旅遊等生活話題。

至於流傳陳志雲與商台「說再見」，主持陳聰解釋，「倒數」屬宣傳策略吸引注意。陳志雲指過去一星期收到大量朋友訊息，但礙於宣傳安排未能及早澄清。

陳志雲近日在節目「倒數日子」，一度傳出即將離開商台。他今早（12日）在《在晴朗的一天出發》派「定心丸」稱現階段仍會繼續留在商台工作 806a7439 5546 4ba1 9f74 06cacaf7c1f4 1 陳志雲近日發布跟葉劉淑儀的合照。

