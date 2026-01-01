漁農美食嘉年華攤檔被圍封 漁護署：8檔涉違規售非自家農產品

2026本地漁農美食嘉年華上周五（9日）至周日（11日）一連三日在旺角花墟公園舉行，展銷多種本地漁農產品及其他貨品。有網民在社交平台表示，有標榜售賣「本地士多啤梨」的攤檔被圍封，消息指懷疑場內有人違規售賣非本地或自家農場產品。有農業研究平台引述農友報料，稱嘉年華懷疑「有人從果欄入貨賣」，違規售賣非本地或自家農場產品。

懷疑「有人從果欄入貨賣」

嘉年華主辦方之一的漁農自然護理署回覆傳媒指，巡查攤檔期間發現有8個參展攤檔涉嫌以非自家生產的農產品於現場出售，包括士多啤梨及車厘茄等，期間署方亦接獲涉及相關攤檔的投訴，署方隨即採取行動，即時終止相關攤檔經營權，現正作進一步調查，如有需要，將採取進一步行動。漁護署又說對任何違反2026本地漁農美食嘉年華經營權合約條款的攤檔採取「零容忍」態度，並會考慮禁止有關違規攤檔參與未來的嘉年華活動。