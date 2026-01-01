漁護署周二(13日)晚上發出嚴正聲明，強調絕不容忍任何欺詐消費者行為，並已將個案資料交警方及海關，正全力協助調查。 個案資料交警方及海關 漁護署表示，涉事農場將被取消下屆嘉年華參與資格，並考慮永久禁止違規農戶參與未來所有推廣活動。署方亦研究優化合約條款，包括引入高額違約罰則及追討商譽損失，並要求農業組織提醒會員必須合規銷售產品。 嘉年華一向重視本地漁農產品的質量及來源，所有參展農戶須通過資格審核，並接受實地視察。漁護署人員於活動第二日（一月十日）已勒令七個懷疑違規攤位停業，最後一日再採取行動處理另一攤位。

違反合約條款行為採取「零容忍」 漁護署重申，對違反合約條款行為採取「零容忍」態度，並將竭力維護活動聲譽，保障守法農戶及市民利益，推動本地漁農業健康及可持續發展。

2026本地漁農美食嘉年華上周五（9日）至周日（11日）一連三日在旺角花墟公園舉行，展銷多種本地漁農產品及其他貨品。有網民在社交平台表示，有標榜售賣「本地士多啤梨」的攤檔被圍封，消息指懷疑場內有人違規售賣非本地或自家農場產品。有農業研究平台引述農友報料，稱嘉年華懷疑「有人從果欄入貨賣」，違規售賣非本地或自家農場產品。

懷疑「有人從果欄入貨賣」 嘉年華主辦方之一的漁農自然護理署回覆傳媒指，巡查攤檔期間發現有8個參展攤檔涉嫌以非自家生產的農產品於現場出售，包括士多啤梨及車厘茄等，期間署方亦接獲涉及相關攤檔的投訴，署方隨即採取行動，即時終止相關攤檔經營權，現正作進一步調查，如有需要，將採取進一步行動。漁護署又說對任何違反2026本地漁農美食嘉年華經營權合約條款的攤檔採取「零容忍」態度，並會考慮禁止有關違規攤檔參與未來的嘉年華活動。

農業平台：不少農場名字「非常生面口」 關注本地農耕專頁「阡陌之間」周日在社交平台發文指出，有傳個別人士從果欄入貨將貨品轉到嘉年華售賣，指「有不少農場的名字非常生面口」，涉及產品包括薑、士多啤梨、以及車厘茄。專頁引述農友指，署方在嘉年華首日已經收到投訴，「已經掃了六檔」，部份檔口之後被圍封膠帶，不過到了展期最後一日，部份曾被掃蕩的檔口仍在經營，質疑漁護署監管不力。本地認證有機農場之一的「農家扎記」在社交平台指，有攤檔售賣「簡體字車厘茄」，終於封鋪，但質疑署方行動較遲。

本地優質蔬果攤位 只限售自家農場生產 根據參展規則，「本地有機蔬果攤位」只限售賣自家農場生產的有機蔬果及其在農場及 / 或攤位內進行非工業式加工的產品。所有農產品必須已獲得香港有機資源中心認證或其他國家 / 大會認可的有機產品認證。至於「本地優質蔬果攤位」，就只限售賣自家農場生產的信譽蔬菜或優質蔬果，包括菇類及水耕菜，及其在農場及 / 或攤位內進行非工業式加工的產品。如有參展商違反規則，大會有權取消其已獲分配的攤位、及/或向參展商追討涉及的損失，已繳付的租金和電費一律不獲發還。參展商不得向大會追討任何賠償，此外，大會有權拒絕該參展商於下屆的申請。