涉假學歷申高才通 內地男照顧病母缺席提訊 官押後至1.26再訊

一名內地男子涉嫌與他人串謀虛報學歷以申請「高才通」，被控一項串謀詐騙罪，今日(12日)於沙田裁判法院再提堂。被告缺席聆訊，署理主任裁判官鄭紀航認為暫毋須發出拘捕令，並押後案件至1月26日再訊，待被告出庭解釋，期間保釋照舊。

被告陳炳增(47歲)，持中國往來港澳通行證，原被控為取得入境證而安排作出虛假陳述及向登記主任提供虛假詳情等2罪，經修訂後被控一項串謀詐騙罪。控罪指被告於某一天，在香港或其他地方，與一名名為「劉先生」的人士，串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即藉着被告不誠實地及虛假地向處長及其人員表示自己符合高端人才通行證計劃（B類申請）的資格來港，從而誘使該處長及其人員作出違反其公共職責的行為，即在原本不會批准的情況下批准他、其配偶及女兒進入及在香港逗留。