教育局提醒家長，如子女已參加2026年度小一入學統籌辦法而未獲自行分配學位，可透過統一派位獲派官立或資助小學的小一學位，有關家長須於1月19日至25日期間選校。教育局已將小一入學申請全面電子化，如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台於1月19日至25日遞交統一派位「選擇學校表格」。
局方將於本月14日向家長寄出選校通知書，家長仍可以紙本形式遞交「選擇學校表格」，他們可按通知書上的建議時段，前往指定統一派位中心辦理。如個別家長未能使用電子平台或前往統一派位中心辦理手續，可授權一名人士帶同已填妥的選校表格及家長簽署的「代辦選校手續」授權書，前往統一派位中心，代辦手續。
若家長於1月25日後才為子女提出申請參加2026年度小一入學統籌辦法，他們須前往學位分配組辦理手續，學位分配組會於6月為申請兒童另行安排小一學位。
6月3日公布派位結果
派位結果會於6月3至4日透過郵遞方式通知家長，已使用「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於6月3日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。家長如欲於6月3日透過電話短訊接收派位結果，可在選校表格填選有關安排。
