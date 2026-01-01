演練模擬直升機墜落望東灣　解放軍駐港部隊派直升機救起墮海傷者

民航處今日(12日)早上在大嶼山望東灣附近海域，聯同飛行服務隊、警務處、消防處等多個政府部門及解放軍駐港部隊，進行搜索及救援演練。對上一次同類演練在2023年進行，當時模擬在西貢牛尾海模擬有直升機失事，解放軍駐港部隊當時亦有參與演練。
演練於上午11時展開，模擬一架載有3名乘客的AW139直升機，從香港信德直升機場飛往澳門。機長在大嶼山芝麻灣半島附近空域通知民航處控制塔，直升機引擎出現問題，直升機於雷達螢幕上消失。民航處控制塔隨即宣佈有關直升機進入遇險階段，同時收到水警通知有市民報告有直升機墜落望東灣，民航處立即通知有關搜救單位。
演習模擬直升機墮海後起火，消防處派出消防船在海上射水撲救，再出動無人機協助搜救，發現3名生還者，解放軍駐港部隊先派出直升機，救起墮海的傷者。警方隨後發現岸上另一名傷者，出動水上電單車前往協助，再由飛行服務隊的直升機將第二名傷者送院。第三名墮海生還者則由消防處的潛水員救起，然後從潛水支援快艇移送上消防船，再由直升機送院。
今次演練歷時約1小時，目的是加強特區政府民航處與駐港部隊及其他空難搜救單位的合作與協調，促進各空難搜救單位的技術交流，以便一旦出現意外事故，有關各方可高效應對處理。民航處明日(23日)亦將再舉行長程搜救演練。