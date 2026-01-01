演練模擬直升機墜落望東灣　解放軍駐港部隊派直升機救起墮海傷者

民航處今日(12日)早上在大嶼山望東灣附近海域，聯同飛行服務隊、警務處、消防處等多個政府部門及解放軍駐港部隊，進行搜索及救援演練。對上一次同類演練在2023年進行，當時模擬在西貢牛尾海模擬有直升機失事，解放軍駐港部隊當時亦有參與演練。

演練於上午11時展開，模擬一架載有3名乘客的AW139直升機，從香港信德直升機場飛往澳門。機長在大嶼山芝麻灣半島附近空域通知民航處控制塔，直升機引擎出現問題，直升機於雷達螢幕上消失。民航處控制塔隨即宣佈有關直升機進入遇險階段，同時收到水警通知有市民報告有直升機墜落望東灣，民航處立即通知有關搜救單位。