恒生銀行積極回饋社會，於上周六（10日）舉辦Merry Balloon社區同樂日，由行政總裁林慧虹親自帶領逾40名義工，陪同近百名來自香港婦女中心協會的基層家庭於巨型充氣樂園內遊玩。

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹表示：「作為全港最大的本地銀行，恒生一直透過不同的慈善項目和義工活動，回饋社會，支持社區。我們非常高興，可以支持Merry Balloon Hong Kong這項全城矚目的盛事，在新一年為大家打氣，為社區帶來歡樂氣氛。」

恒生冠名贊助的Merry Balloon Hong Kong，匯聚多個人氣 IP 角色巨型輕氣球，場內並設有７米高充氣滑梯及40米長巨型波波競技賽道。活動期間，參加者均在彈床上盡情體驗跳躍的樂趣，享受一個放鬆身心的快樂時光。

香港婦女中心協會總幹事廖珮珊表示：「很高興恒生銀行今次邀請婦女中心的家庭參與這個活動。很多媽媽平日都忙於上班及照顧家庭，未有時間放鬆自己或者與小朋友一同玩樂。恒生義工今次能夠分擔媽媽們的責任，讓她們有喘息空間。見到各位大小朋友都在彈床上蹦蹦跳跳，活力十足，我很開心他們可以忘卻煩憂、全情投入。」

恒生銀行植根香港近百年，一直用心回饋社會，並為員工提供每年兩天的義工假期，建立一個積極正面、關懷社會的企業文化。單在2025年，恒生義工隊舉辦了超過50場義工活動，服務長者、青少年及基層家庭，關心社群。恒生亦在社區致力推廣普及金融，包括成為「賽馬會躍見新生活」計劃的理財策略夥伴，協助過渡性房屋的基層家庭建立儲蓄習慣，培養理財。恒生亦是「認知友善銀行」，於 20 間分行設立社區關愛櫃位，為有需要的客戶，特別是長者，提供優先的櫃位服務。