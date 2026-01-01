渣打馬拉松2026封路安排｜巴士小巴改道交通懶人包（附直播連結）

渣打香港馬拉松2026將於周日(18日)舉行，大會在1月12日舉行傳媒簡報會，交代馬拉松舉辦當日的交通安排及其他事項等。警方指，全港多處會分階段實施臨時封路安排，路線與去年相若。運輸署預計，粵車南下的車輛亦會受影響，籲駕駛人士透過香港出行易流動應用程式及運輸署網頁獲取特別交通安排資訊。

今屆渣馬賽事路線與往年大致相若，全馬及半馬均以尖沙咀彌敦道九龍公園外為起點，10公里及輪椅賽事就在港島東區走廊及灣仔運動場起步，所有賽事終點設於維多利亞公園。警方會在星期六(17日)晚11時半起，分階段封閉西九龍公路、中九龍繞道、青朗公路、彌敦道、會展及維園一帶、東區走廊等，在周日開跑後按賽事進度逐步解封，直至周日下午約2時。