今屆渣馬賽事路線與往年大致相若，全馬及半馬均以尖沙咀彌敦道九龍公園外為起點，10公里及輪椅賽事就在港島東區走廊及灣仔運動場起步，所有賽事終點設於維多利亞公園。警方會在星期六(17日)晚11時半起，分階段封閉西九龍公路、中九龍繞道、青朗公路、彌敦道、會展及維園一帶、東區走廊等，在周日開跑後按賽事進度逐步解封，直至周日下午約2時。

渣打香港馬拉松2026將於周日(18日)舉行，大會今日(12日)舉行傳媒簡報會，交代馬拉松舉辦當日的交通安排及其他事項等。警方指，全港多處會分階段實施臨時封路安排，路線與去年相若。運輸署預計，粵車南下的車輛亦會受影響，籲駕駛人士透過香港出行易流動應用程式及運輸署網頁獲取特別交通安排資訊。

影響近270巴士線及40專線小巴線

運輸署預料，約270條巴士路線及40條專線小巴路線將暫停服務或改道，當日8條地鐵路線亦會提早開出，另設28特別巴士路線方便參賽者前往起點。警方提醒，全港多處包括港島區、油尖旺等交通將較平時繁忙及擠塞，駕駛人士應避免前往受影響地區，及乘搭公共交通工具。運輸署預計，粵車南下的車輛亦會受影響，籲駕駛人士透過香港出行易流動應用程式及運輸署網頁獲取特別交通安排資訊。

今年首設於馬拉松賽前一日舉辦躍動少年跑，香港田徑總會行政總監伍于豪表示，參加躍動少年跑的跑手或家長可於網上預約時段領取跑手包；可選擇在1月14日至16日到渣打香港馬拉松博覽會，或於1月17號躍動少年跑賽事當日，所屬組別開賽前45分鐘至起跑前，到啟德體育園青年運動場領取。