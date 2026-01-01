車Cam直擊｜戴帽賊涉偷小巴司機手機 左顧右盼鬼祟出手

社交平台流傳一段小巴車廂內部車Cam片段，一名戴鴨舌帽的中年男子坐在司機身後位置，疑偷取司機放在座位旁的手機，期間左顧右盼方「鬼祟」出手，惟整個偷手機的兩分鐘過程均被鏡頭全程下來。

小動作多多 有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上傳一段疑「偷電話」的影片。翻查資料，該小巴為來往觀塘與旺角的紅色小巴，影片顯示事發於1月7日下午約5時半，在等候開車的空檔，該名戴鴨舌帽的中年男子已上車坐正司機身後的座位，車內當時只有數名乘客。

該名男子發現司機放於身旁的手機後，疑見獵心喜，惟期間似乎坐立不安表現緊張，小動作多多，不時左顧右盼且偷望司機，更一度轉頭望向後方乘客，自己除帽後又反戴鴨舌帽，及不停「捽」自己的手機。經一輪後，他終於決心「出手」伸手到司機身旁，但因司機突然望向倒後鏡而立即收回。男子及後再伺機落手，確認沒有其他乘客為意後，最終順利拑走手機，並連隨把手機置於座椅下方作掩飾檢查，監察司機反應期間，雙手除下手機殼以取走手機收藏。影片為時約兩分鐘，在一名乘客上車後結束，暫未知道最終結局如何。

影片引發網民熱議，批評男子盜竊行為「呀叔電話都偷，真X街」、「格局咁細為個電話作奸犯科」、「依家度度都Cam(有閉路電視)，做乜都知……」，又揶揄大叔「反轉帽戴仲上鏡」令樣子清晰可見，認為司機可以此片段報案。