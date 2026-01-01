商台《光明頂》周五播最後一集 陶傑︰主持22年有些疲累

商業電台宣布節目改革，啟播逾20年的論政節目《光明頂》將於周五(16日)播出最後一集，並於1月19日起由全新節目《又係時候同一天講再見》取代。《光明頂》其中一名主持陶傑回應稱，停播屬商台正常的節目調動，又形容每晚11時主持《光明頂》已有22年，覺得有些疲累。

商台指，今次的節目改動方向是「日給力，夜喘息」，在晚間時段加入「生活分享與陪伴元素」，為港人「注入更多情緒價值」。

《光明頂》於2003年9月1日啟播，惟多名節目主持陶傑、鮑偉聰等近年離港，目前固定主持陶傑、馮智政均身處英國遙距主持。陶傑昨回應傳媒指，屬正常的節目調動；又稱過去22年每晚11時主持節目「都有點疲累」。他及後則在Patreon指，節目調動相當「及時」，因為商台明年中須續牌。