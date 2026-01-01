渣馬周日開跑 運輸署籲粵車南下司機留意交通安排

渣打香港馬拉松2026將於周日清晨舉行，警方昨指，全港多處周六深夜分階段實施臨時封路安排，路線與去年相若。運輸署預計，粵車南下的車輛亦會受影響，籲駕駛人士透過香港出行易流動應用程式及運輸署網頁獲取特別交通安排資訊。天文台預計當日氣溫介乎攝氏17至22度，相對濕度介乎55%至80%，主辦方形容，「相對嚟講唔曳㗎啦」，期望當日濕度及溫度略降就更理想。

今屆渣馬賽事路線與往年大致相若，全馬及半馬均以尖沙咀彌敦道為起點，10公里及輪椅賽事就在港島東區走廊及灣仔運動場起步，所有賽事終點設於維多利亞公園。警方會在周六晚11時半起，分階段封閉西九龍公路、中九龍繞道、青朗公路、彌敦道、會展及維園一帶、東區走廊等；在周日開跑後按賽事進度逐步解封，直至周日下午約2時。