黃偉綸：情理法照顧居民意願 專家料原址重建困難須承擔樓價風險

大埔宏福苑的重置方案備受社會關注，政府日前向居民就不同方案徵集意見，惟財政司副司長黃偉綸指原址重建不切實際。行會成員兼新界東北立法會議員陳克勤表示，居民有不同訴求，惟主流意見是盡快上樓，亦傾向原區安置，認為最重要是找到最大公約數。有專家建議，政府可在大埔區內物色地皮用作重建，沿用宏福苑的圖則，提供面積相若的單位；亦有意見認為原址重建非常困難。 黃偉綸日前指原址重建不切實際，昨在社交平台表示，「應急住宿安排工作組」正研究長遠安置方案，全面考慮各項因素，以情、理、法處理，照顧居民的個別情況和意願，亦要善用資源、公帑運用等。

陳克勤昨出席電台節目時表示，居民的主流意見是希望盡快上樓，並保留社區連結。他指，雖然不會有百分百同意的選項，最重要是找到最大公約數，期望盡快有結果。對於黃偉綸日前形容原址重建的做法不實際，陳克勤指，其說法是出於好意，政府的方案已包含原址重建，是尊重災民的意願。他又指，3個重建的選址各有利弊，部分涉及收業權或改劃地皮，其中頌雅路西的熟地只可興建900多個單位，未必能夠吸納全部宏福苑住戶。 外間對動用公帑支援重置方案的意見不一，陳克勤認為，政府無可能不參與重置計劃，外界對運用公帑表現緊張，如要使用，須由立法會詳細討論，大量運用公帑亦要謹慎。

林家輝：可嘗試區內物色地皮重建 測量師學會前會長林家輝在同一節目表示，現時政府提出的幾個方案跟外界預期差不多，但認為仍有其他選項，包括「住公屋及領取差價補償」。他個人認為，原區「樓換樓」能夠兼顧情、理、法，爭議最細，建議政府可以嘗試在區內物色地皮用作重建，沿用宏福苑的圖則，盡量提供面積差不多的單位予居民。他指出，收購物業牽涉估值問題，當局可以根據交易紀錄釐定收購價，但最大挑戰始終是價錢，因單位的座向及高低都可以有爭拗。

香港樓宇安全學會會長何鉅業形容，原址重建非常困難，要處理業權及保險等法律問題，取得居民共識後，商討重建設計等，加上清拆損毀樓宇的難度大，料工程階段至少要6年時間。他指，即使原址重建，單位設計亦難以與宏褔苑完全一模一樣，居民要有部分妥協，亦要承擔未來樓價風險。 黃偉綸昨與政務司副司長卓永興、房屋局長何永賢等，與工聯會立法會議員及區議員會面。工聯會會長吳秋北表示，火災發生後接觸約1,800多戶受災居民，不少居民反映期望可以原區安置，部分居民對於大埔有「情意結」。他表示，有居於臨時居所的居民指難以適應，期望安置計劃盡快出爐；形容政府態度積極，各選項都開放聽取意見。

另外，教育局表示，有370多名中小學和幼稚園學生受大埔宏福苑火災影響，5名學生不幸罹難。