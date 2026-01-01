土瓜灣唐樓爆炸，男子燒傷墮樓，機電署：單位石油氣接駁軟喉被拔。

土瓜灣北帝街43至45號近新山道一座唐樓，昨日(12日)傍晚約6時48分有單位懷疑發生爆炸，一名42歲男子全身燒傷由高處墮下，送院搶救。機電工程署指，發現單位石油氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸。事發後，男事主由單位墮下，以「大」字形倒臥於大廈外的行人路上，馬路上散落玻璃碎片，一個嚴重變形的窗框及支架雜物亦跌落路面，途人見狀立即報警，救護員到場後發現事主身上有燒傷，但仍保持清醒，隨即送往伊利沙伯醫院治理。

消息稱，事主昨日(12日)早上自行更換煮食爐的石油氣罐，疑喉管接駁不穩導致氣體洩漏。直至晚上，室內已積聚大量石油氣，事主在窗邊抽煙時引起火花導致爆炸。