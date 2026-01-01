消防巡查商廈發逾300張火警危險通知書　逾百張已遵辦要求

消防處早前巡查了130多幢有較高火警風險的商廈，發出300多張火警危險通知書及提出53宗檢控。消防處高級消防區長黎健武今早(13日)在港台節目表示，當中有百多張火警危險通知書已遵辦要求，其餘涉及防煙門損毀需要更換等，會給予酌情空間處理。

不時會以便衣方式巡查

黎健武指出，消防處從兩個層面工作，包括主動巡查高風險商廈，去年12月聖誕節，預計有很多人外出購物食飯，因此有大規模巡查；另外，處方收到市民投訴後亦會巡查及跟進，有可能要發出檢控。他又說，留意到有商廈業戶故態復萌，消防人員會不時以便衣方式巡查，避免有人通風報信，又會加強與物業管理溝通，並強調處方的行動不會只是一次性。