消防巡查商廈發逾300張火警危險通知書　逾百張已遵辦要求

消防處早前巡查了130多幢有較高火警風險的商廈，發出300多張火警危險通知書及提出53宗檢控。消防處高級消防區長黎健武今早(13日)在港台節目表示，當中有百多張火警危險通知書已遵辦要求，其餘涉及防煙門損毀需要更換等，會給予酌情空間處理。
不時會以便衣方式巡查
黎健武指出，消防處從兩個層面工作，包括主動巡查高風險商廈，去年12月聖誕節，預計有很多人外出購物食飯，因此有大規模巡查；另外，處方收到市民投訴後亦會巡查及跟進，有可能要發出檢控。他又說，留意到有商廈業戶故態復萌，消防人員會不時以便衣方式巡查，避免有人通風報信，又會加強與物業管理溝通，並強調處方的行動不會只是一次性。
因應每個地區有不同情況，消防處去年成立分區安全隊，主動了解消防隱患較高的大廈，希望及早識別，避免發生火警，處方每年又會與物業管理的組織舉行定期會議，期望對方可以協助監督轄下公司。黎健武指出，執法屬於比較後的手段，最希望是做好宣傳教育，令業戶明白防火安全。
必要時業戶自發舉報
油尖旺區議員黃舒明在同一節目說，部分物管質素較好，防火工作較為妥當，但除了當局巡查，最重要是業戶自覺自律，必要時自發舉報。她提到，上周區議會開會討論相關問題，部門回覆承諾會加強巡查，議會亦希望與消防加強探討在區內大廈做火警演習，在「三無大廈」做好充足的標示。