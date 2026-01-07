港大校務委員會本科生選舉　因接獲投訴需煞停

香港大學校務委員會本科生代表選舉，共四人爭一席，所有港大本科生可網上投票，原定今日（13日）舉行諮詢大會，星期三至五（14至16日）舉行投票。港大學生會刊物「學苑」在社交平台發文，指教務長何立仁昨日（12日）傍晚向學生發電郵，指教務處收到有關選舉的投訴，為確保選舉公平、公正，目前正進行調查；在調查結果公布前，選舉暫停，直至另行通知。 「學苑」表示，正向教務處及教務長查詢投訴內容，及諮詢大會會否如期舉行。

懸空近兩個月

港大校務委員會本科生代表選舉原定去年10月8日至11月19日舉行，以接替任期屆滿的前本科生代表鄧俊彥，惟何立仁於原訂提名截止日，即10月28日發電郵，稱為「鼓勵更多學生參選及予有意參選者更多時間考慮」，宣布延長選舉提名期至12月29日。校委會本科生一席因而懸空近兩個月。

校務委員會為香港大學最高管治機關，負責管理港大財務、人力資源，及規劃港大發展路向。校委會由校內委員（即港大教職員或學生）及校外委員組成，設一本科生及一研究生席位，任期一年。委員以個人身份出任，並作為信託人履行職責。其若同時擔任其他組織或公司的職務，委員履行校委會職責時不應受其他組織的決定或任何集體責任之約束。