熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-13 10:56
更新：2026-Jan-13 10:56

中醫醫院｜李家超：讓本港成中醫藥走向世界「橋頭堡」

分享：
李家超稱全力推動中醫藥高質量發展，讓本港成中醫藥走向世界「橋頭堡」。(周令知攝)

李家超稱全力推動中醫藥高質量發展，讓本港成中醫藥走向世界「橋頭堡」。(周令知攝)

adblk4

香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式，行政長官李家超致辭時表示，中醫藥是香港醫療體系的重要組成部分，同時具備與國際接軌的醫療體制、規管制度、標準制訂和臨床研究等各方面的實力。特區政府會全力推動中醫藥高質量發展，並充分發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，讓香港成為中醫藥走向世界的橋頭堡。

香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝) 香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝) 李家超稱全力推動中醫藥高質量發展，讓本港成中醫藥走向世界「橋頭堡」。(周令知攝) 香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝) 香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝) 香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝)

加強中醫藥的影響力和信任

李家超又說，在中醫醫院旁邊的政府中藥檢測中心，將重點發展中藥檢測技術和標準，利用先進科技，研發國際認可參考標準和檢測方法，加強業界對中藥和相關產品的品質控制，推動產業的高質量發展，保障市民健康和用藥的安全，檢測中心亦會持續深化與海內外機構的交流合作，進一步加強中醫藥在全球的影響力和信任。他說香港中醫醫院和政府中藥檢測中心正式啟程，為香港構建一個從院校到醫院，從科研到產業，環環相扣的中醫藥生態系統。

adblk5

香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝) 香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝) 香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝) 香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝) 香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航　聯通世界」啓程儀式。(周令知攝) 李家超稱全力推動中醫藥高質量發展，讓本港成中醫藥走向世界「橋頭堡」。(周令知攝)

第一個月已三度增加名額

李家超提到，中醫醫院採用公私營協作模式，在上月11日投入服務後，廣受市民歡迎，醫院在第一個月已經三度增加額外診症名額，積極回應市民對服務的殷切需求。中醫醫院亦會開展臨床科研和中成藥研發，為本科生和註冊的中醫師，提供臨床實習和深造培訓，成為中藥人才培訓的重要基地。

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務