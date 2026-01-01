中醫醫院｜李家超：讓本港成中醫藥走向世界「橋頭堡」

香港中醫醫院和政府中藥檢測中心舉行「旗艦領航 聯通世界」啓程儀式，行政長官李家超致辭時表示，中醫藥是香港醫療體系的重要組成部分，同時具備與國際接軌的醫療體制、規管制度、標準制訂和臨床研究等各方面的實力。特區政府會全力推動中醫藥高質量發展，並充分發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，讓香港成為中醫藥走向世界的橋頭堡。

加強中醫藥的影響力和信任 李家超又說，在中醫醫院旁邊的政府中藥檢測中心，將重點發展中藥檢測技術和標準，利用先進科技，研發國際認可參考標準和檢測方法，加強業界對中藥和相關產品的品質控制，推動產業的高質量發展，保障市民健康和用藥的安全，檢測中心亦會持續深化與海內外機構的交流合作，進一步加強中醫藥在全球的影響力和信任。他說香港中醫醫院和政府中藥檢測中心正式啟程，為香港構建一個從院校到醫院，從科研到產業，環環相扣的中醫藥生態系統。

第一個月已三度增加名額 李家超提到，中醫醫院採用公私營協作模式，在上月11日投入服務後，廣受市民歡迎，醫院在第一個月已經三度增加額外診症名額，積極回應市民對服務的殷切需求。中醫醫院亦會開展臨床科研和中成藥研發，為本科生和註冊的中醫師，提供臨床實習和深造培訓，成為中藥人才培訓的重要基地。