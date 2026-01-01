大埔宏福苑五級火｜梁文廣指原址重建需時長　倡允災民免入息審查入住公屋

大埔宏福苑五級火導致居民痛失家園，災後安置問題成為社會焦點。身兼房委會委員的立法會議員梁文廣在商台節目表示，有年長居民沒有經濟能力購買新單位，希望入住公屋養老。他又指，有居民擔心政府收購業權金額，不足以購買其他大小相若的單位，建議政府提供差額補助，若未來轉售就要將補助歸還政府。

3 個具體建議安置居民

梁文廣表示，幫助居民盡快、有能力安居才是關鍵。他從現實角度出發，提出3個具體建議包括針對年長或經濟能力較弱的居民，建議政府考慮以「特惠安置」形式，豁免相關資產審查讓他們入住公屋；對於希望重置居所但資金不足的家庭，可設立「差價代繳」機制，申請由政府代為支付新舊居所之間的差價，待日後出售單位時，再將該筆款項歸還政府；參考早年居屋銷售模式，推出「彈性折扣」，除了現行的市價七折外，增設三折、五折等更多選擇，讓居民能直接利用賠償金額購入新單位，折扣差額同樣在未來轉售時補回。