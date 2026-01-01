何伯何太互毆案申法援同被拒，何太稱遭「黑粉」攻擊明言無錢會自辯。(資料圖片)

何伯與何太早前在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪，案件今(13日)於區域法院再訊。法官陳廣池將案押後至3月17日再提訊，其間兩人續准保釋。

被告何煊(77歲)，報稱退休人士，及葉秀定(44歲)，報稱家庭主婦，各被控一項有意圖而傷人罪，指他們於去年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。

財政狀況不符合資格

兩人均稱申請法援被拒，法援處指二人的財政狀況不符合資格。何太稱疑有「黑粉」指她用納稅人錢打官司導致被拒，又明言無錢但會自辯。陳官指，相信法援署會秉公辦理，著兩人再考慮請律師，並向葉提議「眼不見為淨」，不交上網費便不會知道網上評論。陳官強調，被告面對的控罪嚴重，由律師處理案件會便利審訊，何最終答應會找律師。在聆訊尾段，葉以「太多人滋擾」為由，要求永久擱置案件，陳官明言不會因此擱置案件，因為需要法律觀點和程序。