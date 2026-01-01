農曆新年2026｜勞聯建議家務助理大掃除時薪至少175元　呼籲有能力僱主「畀多啲」

農曆新年即將來到，不少家庭會聘請家務助理上門大掃除。港九勞工社團聯會（勞聯）建議大掃除期間時薪至少175元，勞聯主席林振昇呼籲有能力的僱主「畀多啲」。 任職逾10年的家務助理黃女士指，現時經濟環境欠佳加上非法勞工問題，令工作大減。疫情前在家務助理招聘平台，同一時間有200多份工作選擇，但現時只剩幾十份招聘廣告，即使工作地點較遠都要做。她指平時工作辛苦，「會勞損，時間長，一直唔停咁做」，覺得現時的時薪太低。

建議家務助理大掃除時薪至少175元

勞聯及家庭服務從業員協會在去年11至12月訪問了192名家務助理，﻿﻿數據顯示時薪可分為兩大群組，時薪120元或以下佔整體受訪者54%，而121元或以上則佔46%。﻿80%受訪者覺得今年時薪應有合理調升空間。2026年大掃除時薪方面，近73%受訪者預期時薪至少有151元。家庭服務從業員協會總幹事張瑩瑩表示，按照家務助理工作的精細度及勞動量，以及衣食住行、各類公共服務在新一年紛紛加價等因素，建議今年家務助理時薪加幅不少於3.5%。而大掃除期間，建議時薪不少於175元。

勞聯主席林振昇補充，住戶平日無太多時間清潔家居，待新年大掃除時聘請家務助理「一次過執屋」，工作量較多、較辛苦，他呼籲有能力的僱主「畀多啲」。另外，他期望政府繼續致力打擊「黑工」，包括增加針對上門清潔「黑工」的聯合巡查行動，並與內地部門加強溝通，加強檢查懷疑介紹非法勞工的社交媒體廣告，有需要時要求下架。他亦建議檢視物業管理的相關指引，讓物管人員可以加強核實屋苑訪客身份。