九巴車長自行駕駛未授權路線載客 九巴︰已按機制解僱及報警

有網民在討論區表示，九巴一名車長周一(12日)晚上駕駛屬於自己的工作路線後，原應返回車廠，但卻擅自駕駛另一條未獲公司授權的路線載客，他承認自行駕駛熟習路線「做生意」，最終被收回員工證。九巴回應《am730》查詢時證實事件，指已按機制解僱涉事車長，並會就事件報警處理。 沒穿制服 自行穿裇衫打領呔 據討論區「香港交通資訊網」帖文、網民拍攝照片及網傳九巴報告，一名男車長昨晚駕駛一架單層巴士行走尖沙咀東往廣播道的208路線後，晚上10時43分原定應直接由廣播道返回荔枝角車廠，但車長卻自行駛往紅磡獲嘉道，車頭轉掛往美孚的6C路線，期間沒有穿上制服，而是穿自己的裇衫並打領呔，行駛期間有上客及落客，照片被網民拍攝上傳討論區。涉事車長本身沒有6C路線的訓練記錄，九巴車務督察及後看見討論區帖文，查看公司更分紀錄方發現該車未獲授權載客。

供認自行駕駛熟習路線 該車最終於晚上11時38分返回荔枝角車廠，車務督察致電涉事車長16次後方成功聯絡對方接受問話，車長聲稱自行駕駛巴士熟習路線由獲嘉道往美孚「做生意」，期間沒穿上制服，承認違反公司指引。車務督察及後檢查巴士，確認沒有損毀，擅駕期間應沒發生意外，上級下令收回涉事車長的員工證，期間暫時不派更。 九巴︰絕不容忍或姑息任何違反法例或公司指引行為 九巴回應《am730》查詢指，周一（12日）晚上近11時，一名駕駛208號線的車長完成工作後，未有按編定行程將巴士駛回車廠，車務督察接報後發現該車長擅自駕駛巴士行走6C路線。

九巴表示，事發後已即時將涉事車長停職，經過紀律調查後，已按機制解僱涉事車長，並會就事件報警處理。公司強調，絕不容忍或姑息任何違反法例或公司指引的行為，必定嚴肅跟進。