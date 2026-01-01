青協男導師疑進入女學員房間曾移動內衣等物品　已即時終止訓練營活動

恒生大學上月底委託青年協會，在青協領袖學院舉辦領袖培訓活動，供恒大學生參加。期間有一名青協領袖學院男導師疑曾進入女學員的房間，並曾移動女學員的內衣等個人物品。女學員返回房間時撞破事件，並由學員家長報警求助。警方經初步調查後，認為案件不涉及刑事成分，列作「雜項事件」處理。

學院正對涉事職員展開紀律調查

事發在去年12月28日，女學員在早上外出訓練時，一名青協領袖學院男導師突然進入女學員房間。有女學員返回房間時撞破事件，並指有內衣疑被男導師調亂了位置。青年協會領袖學院發言人回應稱，學院及恒大在事件發生後均同意暫停該訓練營，警方到場了解後並未有進一步行動，學院正對涉事職員展開紀律調查。