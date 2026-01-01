控煙｜吸煙與健康委員會倡行人專用區禁煙　促煙草稅率增至75%

政府今年起實施多項新控煙措施，包括增加更多禁煙範圍。香港吸煙與健康委員會認為，短期內擴大禁煙區有助打擊「火車頭」行為，又建議可參考新加坡、澳門特地，試驗把較多家庭和兒童到訪的假日行人專用區、「學校村」等劃為禁煙區，同時促請政府將煙草稅率增至75%。

促盡快落實控煙中長期措施 立法會去年通過俗稱「控煙十招」的10項短、中、長期控煙措施，其中3項短期措施剛於元旦生效，包括擴大禁煙區、禁止排隊時吸煙和罰款倍增。吸煙與健康委員會表示，部分新控煙措施仍未有生效日期或落實細節，促請政府應加快推展以顯示加強控煙決心，包括完稅煙標籤制度、全煙害警示包裝和禁止薄荷煙以外的加味煙等，同時亦要盡快落實中、長期措施。

市民較受困擾、俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙行為，屬控煙中期措施之一。吸煙與健康委員會主席湯修齊促請政府盡快落實禁止「火車頭」，認為短期最有效打擊的方法是擴大禁煙區，同時建議港府參考新加坡烏節路做法，把人流密集的區域或街道劃為大範圍禁煙區，以及參考澳門在較多家庭遊覽的宋玉生廣場，設立兩邊行人路禁煙區。他建議，中環、銅鑼灣假日的行人專用區可試驗劃作禁煙區，甚至進一步擴大至較多學校的地區、「學校村」、港鐵站和大廈出入口等，強調把較多家庭、兒童到訪的地區禁煙刻不容緩。

湯修齊重申，委員會立場一向是劃定指定吸煙區須小心和詳細討論，憂慮指定吸煙區或會帶來負面印象，有鼓勵和方便吸煙人士吸煙的效果，加上香港地小人多，要劃出吸煙區不容易，二手煙亦有機會從吸煙區傳出，故一直都是倡議擴大禁煙區及鼓勵戒煙。

調查：近八成人倡場所要對違例吸煙負責 委員會指出，煙草商連續3年加煙價，累計已增加17元，使目前煙草稅僅佔煙價62.8%，與世界衞生組織建議的75%仍有距離。委員會早前亦委託香港大學進行調查，訪問5,600人包括2,900名煙民和1,500名已戒煙人士，約三分一受訪者過去7日都曾在寓所或工作場所以外的地方接觸到二手煙，包括行人路、馬路旁等過馬路和餐廳室外位置等，亦有89%受訪者支持擴大禁煙區、逾九成人支持禁止「火車頭」、78%建議場所管理者要對場內違例吸煙行為負責。

政府新一份《財政預算案》下月發表，委員會稱澳洲、英國等不少國家已有機制定期增加煙草稅，已向財政司司長建議下一個財政年度起將煙稅增至75%並按年增加，同時希望政府未來能加強控煙措施、訂出「煙草終局」，就「無煙香港」訂立目標和時間表。