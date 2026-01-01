熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-13 19:23
更新：2026-Jan-13 19:23

香港快運蟬聯「2026 全球最安全低成本航空公司」 連續兩年位列世一

分享：
20171009edmond629香港快運配相

香港快運航空獲國際航空安全及產品評級機構「AirlineRatings」評選為「2026 年全球最安全低成本航空公司」。(資料圖片)

adblk4

香港快運航空獲國際航空安全及產品評級機構「AirlineRatings」評選為「2026 年全球最安全低成本航空公司」，並連續第二年位列全球第一，此次同時是香港快運連續12年獲得該機構的 「七星安全評級」，和成為2025年全球首間獲頒「七星 Plus 安全評級」的低成本航空公司。

AirlineRatings行政總裁Sharon Petersen讚揚香港快運能在全球監管最嚴格的市場之一保持極低事故率，形容其近乎完美的安全審核成績、現代化機隊，以及重視透明與持續改進的團隊文化，是其長期維持高水平安全表現的關鍵。

adblk5

毛潔瓊：將持續拓展航線

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，連續兩年獲評為「全球最安全低成本航空公司」，是對團隊長期堅守高標準的肯定，「所有航空公司均須遵守同一嚴謹的國際安全及監管要求，營運模式從不影響安全承諾。」她補充，香港快運至今已安全接載超過 3,500 萬名乘客，未來將持續拓展航線，為亞洲各地提供可靠而安心的航空服務。

20260113 HK Express Awarded World's Safest Low Cost Airlines for 2026 TC

香港快運航空獲國際航空安全及產品評級機構「AirlineRatings」評選為「2026 年全球最安全低成本航空公司」。

評選方式

AirlineRatings「全球最安全低成本航空公司」的評選由航空專家及資深機師進行嚴謹評估，涵蓋多項指標，當中包括過去兩年的嚴重事故紀錄、事故發生機率、機隊規模與機齡、致命事故紀錄、機師專業技術與培訓水平，以及是否持有有效的國際航空運輸協會（IATA）營運安全審核（IOSA）認證，並符合國際民航組織（ICAO）審核標準。

adblk6

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務