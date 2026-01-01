香港快運航空獲國際航空安全及產品評級機構「AirlineRatings」評選為「2026 年全球最安全低成本航空公司」，並連續第二年位列全球第一，此次同時是香港快運連續12年獲得該機構的 「七星安全評級」，和成為2025年全球首間獲頒「七星 Plus 安全評級」的低成本航空公司。
AirlineRatings行政總裁Sharon Petersen讚揚香港快運能在全球監管最嚴格的市場之一保持極低事故率，形容其近乎完美的安全審核成績、現代化機隊，以及重視透明與持續改進的團隊文化，是其長期維持高水平安全表現的關鍵。
毛潔瓊：將持續拓展航線
香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，連續兩年獲評為「全球最安全低成本航空公司」，是對團隊長期堅守高標準的肯定，「所有航空公司均須遵守同一嚴謹的國際安全及監管要求，營運模式從不影響安全承諾。」她補充，香港快運至今已安全接載超過 3,500 萬名乘客，未來將持續拓展航線，為亞洲各地提供可靠而安心的航空服務。
評選方式
AirlineRatings「全球最安全低成本航空公司」的評選由航空專家及資深機師進行嚴謹評估，涵蓋多項指標，當中包括過去兩年的嚴重事故紀錄、事故發生機率、機隊規模與機齡、致命事故紀錄、機師專業技術與培訓水平，以及是否持有有效的國際航空運輸協會（IATA）營運安全審核（IOSA）認證，並符合國際民航組織（ICAO）審核標準。