香港快運航空獲國際航空安全及產品評級機構「AirlineRatings」評選為「2026 年全球最安全低成本航空公司」，並連續第二年位列全球第一，此次同時是香港快運連續12年獲得該機構的 「七星安全評級」，和成為2025年全球首間獲頒「七星 Plus 安全評級」的低成本航空公司。

AirlineRatings行政總裁Sharon Petersen讚揚香港快運能在全球監管最嚴格的市場之一保持極低事故率，形容其近乎完美的安全審核成績、現代化機隊，以及重視透明與持續改進的團隊文化，是其長期維持高水平安全表現的關鍵。