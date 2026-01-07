流感｜6個月大男嬰確診甲流 情況危殆 併發嚴重肺炎等徵狀

衞生防護中心今日(13日)接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名6個月大男嬰。他日前出現發燒等徵狀，其後前往瑪嘉烈醫院求醫，目前在兒童深切治療部留醫，情況危殆，他證實對甲型(H3)流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎、敗血症和休克。

中心表示，個案涉及一名過往健康良好的6個月大男嬰。他於本月7日出現發燒和全身乏力，同日被帶到私家診所求醫。他於本月9日出現氣促及喝奶量減少，翌日被帶到瑪嘉烈醫院，並獲安排在該院的兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型(H3)流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎、敗血症和休克。

初步調查顯示，該男嬰尚未接種2025/26年度季節性流感疫苗，在潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者早前均出現輕微呼吸道感染症狀，其中一名家居接觸者的鼻腔拭子樣本經快速測試後對甲型流感呈陽性反應，但症狀輕微，無需留院。

夏季流感季節錄25兒童嚴重個案 3人死亡 在上周剛結束的夏季流感季節，共錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中80%個案沒有接種季節性流感疫苗。由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，所以該病例未能受到疫苗保護。因此，該個案被視為未接種疫苗。

中心總監徐樂堅表示，雖然目前流感活躍程度目前已回落至低於基線水平，但學校及院舍的流感爆發仍然出現。6個月至未滿兩歲的幼兒的季節性流感疫苗接種率只有約23%，雖然較上一季度同期上升約四個百分點，但仍遠低於其他年齡組別的接種率。中心已經透過基層醫療署呼籲家庭醫生，協助鼓勵家長讓子女接種季節性流感疫苗。