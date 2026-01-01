逾九成師生有用AI工具 團結香港基金倡制教學應用框架

人工智能(AI)應用範疇日漸廣泛，團結香港基金就AI在中小學教育的應用與發展做調查，發現逾九成師生有使用AI工具。AI應用亦引發憂慮。71%教師擔心學生過度依賴AI，影響解難能力；另有逾五半教師及三成七學生表示擔心個人資料外洩。基金會建議制定AI教學應用框架，保障學生安全並提供示例；優化教師專業培訓，提升對AI的認知及應用。
57%教師主要用AI作教學輔助
團結香港基金去年7至12月向中小學校長、教師及學生做調查，共收集1,200份有效問卷，其中學生佔71%，教師佔25%，參與學校以中學為主(90%)。調查顯示，教師主要用AI作教學輔助(57%)及行政處理(26%)，學生則以搜集資料(35%)、功課及報告(29%)為主。
71%教師擔心學生過度依賴AI
AI應用亦引發憂慮。71%教師擔心學生過度依賴AI，影響解難能力，63%憂慮批判性思維，59%擔心創意受損。23%學生坦言無AI難以完成功課。隱私方面，54%教師及37%學生表示擔心個人資料外洩，16%學生更會在AI工具中輸入個人資料，反映安全認知有待加強。
報告指出，雖然83%教師接受校內培訓，但自評AI熟練度僅5分(滿分10)，學生為6.5分。教師在不同學科教導學生使用AI的比例有差異，當中資訊科技(89%)及語文(70%)較高，而數學(44%)、視覺藝術與音樂(40%)，以及中國歷史與歷史(40%)則偏低。
香港未就教育場景使用AI的風險作出指引
基金會指，國際通用AI平台本身並非為教育而設，香港尚未就教育場景使用AI的風險作出指引，建議應制定AI教學應用框架，並輔以示例演示AI應用須以教學法為本及在不同應用情景下教師如何教授學生正確使用AI的方法。建立全港AI學習資源平台，集中數據管理，避免資源浪費；構建漸進式AI素養課程，教育局可由初小開始引入AI課程，並培養批判性思考、解難能力及創造力等高階能力。優化教師專業培訓，教育局可與大學合作，培訓STEM學生成為AI應用教學助理；加強職前教師培訓，將AI素養納入必修課程。