熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-13 20:38
更新：2026-Jan-13 20:38

部分過渡性房屋供災民入住 有意見憂未能申請 何永賢：上半年1400單位落成

分享：
615076943 849377391198628 4798878987149234479 n

油塘的過渡性房屋項目「光廈」料4月入伙。(何永賢FB)

adblk4

大埔宏福苑大火後，部分過渡性房屋用作為災民提供短中期安置的居所。房屋局長何永賢表示，過渡性房屋已累計為逾2,800名宏福居民提供短中期安置的居所。她指，今年上半年將再有約1,400個單位陸續落成啟用，繼續為有需要的市民提供多元選擇。

對於有聲音關注相關支援會否令過渡性房屋單位減少，將來未能服務因簡樸房規管而要遷出分間單位的丙類申請者，又或者原本受惠的甲、乙類申請者，何永賢在社交平台表示，就過渡性房屋方面，今年上半年將再有約1400個單位陸續落成啟用；隨着不同項目的營運，多個項目也因為住戶獲編配公屋、甚至住戶已累積足夠首期購置資助出售房屋而出現流轉，個別項目單位使用率已高達160%以上，成績令人鼓舞，也意味這些單位可以流轉服務其他有需要的家庭。

adblk5

油塘的過渡性房屋項目「光廈」將於4月入伙。(何永賢FB) 油塘的過渡性房屋項目「光廈」將於4月入伙。(何永賢FB) 油塘的過渡性房屋項目「光廈」將於4月入伙。(何永賢FB) 油塘的過渡性房屋項目「光廈」將於4月入伙。(何永賢FB) 油塘的過渡性房屋項目「光廈」將於4月入伙。(何永賢FB)

油塘項目「光廈」料今年4月入伙 提供224單位

何永賢續指，副局長戴尚誠早前就去視察位於油塘的過渡性房屋項目「光廈」的改建進展。該項目由一幢6層高的工業大廈改建，預計於今年4月入伙，將提供224個市區單位，可容納約700人，距離油塘站僅幾分鐘步程，步行十多分鐘則可去到房委會旗艦商場「大本型」。項目充分利用樓底高、窗戶多、通道闊的特色，不久將來就可投入服務。

點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務