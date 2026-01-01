部分過渡性房屋供災民入住 有意見憂未能申請 何永賢：上半年1400單位落成

大埔宏福苑大火後，部分過渡性房屋用作為災民提供短中期安置的居所。房屋局長何永賢表示，過渡性房屋已累計為逾2,800名宏福居民提供短中期安置的居所。她指，今年上半年將再有約1,400個單位陸續落成啟用，繼續為有需要的市民提供多元選擇。

對於有聲音關注相關支援會否令過渡性房屋單位減少，將來未能服務因簡樸房規管而要遷出分間單位的丙類申請者，又或者原本受惠的甲、乙類申請者，何永賢在社交平台表示，就過渡性房屋方面，今年上半年將再有約1400個單位陸續落成啟用；隨着不同項目的營運，多個項目也因為住戶獲編配公屋、甚至住戶已累積足夠首期購置資助出售房屋而出現流轉，個別項目單位使用率已高達160%以上，成績令人鼓舞，也意味這些單位可以流轉服務其他有需要的家庭。

油塘項目「光廈」料今年4月入伙 提供224單位 何永賢續指，副局長戴尚誠早前就去視察位於油塘的過渡性房屋項目「光廈」的改建進展。該項目由一幢6層高的工業大廈改建，預計於今年4月入伙，將提供224個市區單位，可容納約700人，距離油塘站僅幾分鐘步程，步行十多分鐘則可去到房委會旗艦商場「大本型」。項目充分利用樓底高、窗戶多、通道闊的特色，不久將來就可投入服務。