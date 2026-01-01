僱傭條例「468」新規定周日生效　孫玉菡：違規僱主將依法追究

《僱傭條例》「連續性合約」新規定（俗稱「468」）將於周日(18日)正式生效，取代沿用多年的「418」制度。勞工及福利局長孫玉菡出席「齊撐照顧者行動—全城友善嘉許禮」後會見傳媒時強調，新規定以四星期合計68小時為門檻，避免僱員因某一星期工時短而「斷纜」，提升保障。

「三長一短」工時狀況不再

他又指，新規定實施後，不容許僱主走灰色地帶違反條例，「關鍵位是，一，要解決那些做三個星期長的工時、一個星期短的工時，這個狀況應不會再出現。」若在計算方法上有爭議，勞工處勞資關係科可以提供協助，若是清晰地在四星期之內工時少於68小時則無違反條例。