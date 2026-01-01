僱傭條例「468」新規定周日生效　孫玉菡：違規僱主將依法追究

《僱傭條例》「連續性合約」新規定（俗稱「468」）將於周日(18日)正式生效，取代沿用多年的「418」制度。勞工及福利局長孫玉菡出席「齊撐照顧者行動—全城友善嘉許禮」後會見傳媒時強調，新規定以四星期合計68小時為門檻，避免僱員因某一星期工時短而「斷纜」，提升保障。
「三長一短」工時狀況不再
他又指，新規定實施後，不容許僱主走灰色地帶違反條例，「關鍵位是，一，要解決那些做三個星期長的工時、一個星期短的工時，這個狀況應不會再出現。」若在計算方法上有爭議，勞工處勞資關係科可以提供協助，若是清晰地在四星期之內工時少於68小時則無違反條例。
對於有僱主被指削減工時或要求員工轉為自僱，孫玉菡指出，僱主必須遵守法例，否則將面臨更高成本及法律責任。他呼籲僱主挽留現有員工，並嚴肅執行新規定，違法者將依法追究。
強制舉報虐待兒童條例1月20日實施
《強制舉報虐待兒童條例》亦於本月20日實施，孫玉菡表示，條例生效後，教育、醫療及社福界的指明專業人員須依法舉報懷疑嚴重虐待兒童個案。他預計舉報數字會上升，政府已完成培訓並推出線上工具，協助履行法定責任。為應對需求，政府新增兩所留宿幼兒中心，提供額外96個緊急宿位，並調配人手以確保服務充足，必要時會再增撥資源。
高風險照顧者數據資料庫擴展房協屋邨及無大廈
此外，孫玉菡透露，去年已啟動高風險照顧者資料庫，首階段涵蓋房屋署名冊，今年將擴展至香港房屋協會屋邨及「三無大廈」住戶，及早識別長者及殘疾人士，提供適切支援，相關服務將於短期內推出。孫玉菡強調，政府會持續加強僱員保障、保護兒童安全及支援照顧者，確保措施落實並惠及有需要人士。