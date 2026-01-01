內地露營團鹹田灣沙灘 燃篝火玩仙女棒 漁護署提醒小心用火 將密切監察 行山專家憂火屑引山火 篝火破壞環境

內地旅客近年熱衷到香港郊野行山及露營，惟部分活動引起爭議。內地興起香港露營團，主打兩日一夜登山徒步，但有人發現行程中疑有「隱藏活動」——十多名旅客夜間在西貢鹹田灣沙灘燃起半身高篝火，圍火載歌載舞，並燃點「仙女棒」煙火，引破壞環境與火警憂慮。漁護署指，鹹田灣屬指定露營地點，遊人可合法露營及生火，將於假日加派人手巡查，提醒露營人士小心用火及亦會監察內地團情況。有行山專家提醒，沙灘風勢較大，火屑容易飄散，存火警風險，篝火更會熏黑沙粒，破壞環境。

社交平台Threads近日流傳一段抖音影片，片長約10秒，顯示十多人夜間在疑似西貢鹹田灣海灘圍著篝火載歌載舞。篝火高度接近半身，不斷迸發火花，旁邊搭建多個帳篷，令不少網民憂慮安全問題，直言「後果嚴重，萬一引起火警山火，好危險！」 有網民指篝火活動源自內地旅行團安排。本報翻查資料發現，微信平台有香港露營團供報名，索價人民幣270元(約301.6港元)，雖未明言篝火晚會，但部分團友在評價中上載多張篝火和玩「仙女棒」的照片，並留言「晚場篝火晚會很棒」、「領隊讓我們自己拾柴火弄營火，暖和有氛圍」，更提醒團友須自備袋子收集木材。

漁護署：指定露營地點准生火 漁護署回應指，鹹田灣沙灘範圍位於西貢東郊野公園，屬署方指定露營地點，又名鹹田灣營地。根據《郊野公園及特別地區規例》(第208A章)，遊人可在指定露營地點搭建帳幕、露營及生火。署方強調，為保障公眾安全，假日將加派人手巡查熱門地點，包括鹹田灣營地，並在有須要時提醒露營人士小心用火，以免危及其他使用者或破壞設施及林木。同時，署方會密切監察內地入境旅行團情況，必要時聯絡相關監管機構跟進。

根據香港法例第132E章《泳灘規例》，任何人不得在非署長撥作供公眾用於烹煮食物的地方(即指定燒烤區)生火。若沙灘位於郊野公園範圍內(如大浪西灣、鹹田灣等)，則受第96章《林區及郊區條例》規管，只能在指定的露營地點或燒烤地點生火，若違法生火，最高刑罰為罰款 25,000元及監禁1年。

行山專家籲篝火晚會可免則免 行山專家梁榮亨接受訪問時指，沙灘晚上風勢較大，火屑容易飄散，或會點燃營帳甚至衣物，「如果個人著火，最快都係『碌地沙』，用沙滅火」。他又提醒，篝火會熏黑沙粒，破壞自然環境，「喺咁靚嘅沙灘上面，其實都唔需要生火啦」。他認為，在美麗的自然環境下，篝火晚會可免則免。

崔定邦：收「景區費」非良策 香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，近年生態旅遊成為內地客首選，因此更須保護香港自然美景。他認為，當局不僅要加強巡查熱門郊野景點，亦應推廣「無跡遠足」理念，包括妥善處理垃圾、走在現有步道、尊重野生動植物及保持環境原貌，讓山林保持自然。 至於有建議郊遊景點徵收「景區費」以補償自然破壞，崔定邦認為並非良策，恐令旅客誤以為「俾咗錢，就幫我丟垃圾」。更可能打開郊野公園收費先例，「以前市民去郊野公園都唔使收錢，唔應該因為呢啲事撼動基本，第時個個公園都開始收，大家嗌慘就太遲」。他強調，解決問題的根本方法是教育與管理，而熱門郊遊景點本身已有足夠誘因讓當局加強巡查。