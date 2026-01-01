銅鑼灣SOGO外及百德新街行人路 擬裝防撞柱 阻存心汽車撞人群

銅鑼灣崇光百貨(SOGO)外的過路處，以及百德新街全日行人專用街道，屬全港最繁忙街道之一。警務處、路政署和運輸署向灣仔區議會提交文件，建議在軒尼詩道555號過路處一帶、即崇光百貨對出，以及百德新街全日行人專用街道，安裝汽車防撞設施。

文件指，上述街道作為南北走向行人通道的重要部分，人流密集。而根據紀錄，該路段過往亦曾發生交通事故，若該地點被有心人士利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，後果不堪設想。