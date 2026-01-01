銅鑼灣SOGO外及百德新街行人路 擬裝防撞柱 阻存心汽車撞人群

銅鑼灣崇光百貨(SOGO)外的過路處，以及百德新街全日行人專用街道，屬全港最繁忙街道之一。警務處、路政署和運輸署向灣仔區議會提交文件，建議在軒尼詩道555號過路處一帶、即崇光百貨對出，以及百德新街全日行人專用街道，安裝汽車防撞設施。
文件指，上述街道作為南北走向行人通道的重要部分，人流密集。而根據紀錄，該路段過往亦曾發生交通事故，若該地點被有心人士利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，後果不堪設想。
文件提及，面對此潛在的公共安全危機，並為徹底根治此長期風險，在該過路處一帶安裝堅固且符合國際安全標準的汽車防撞設施，例如防撞欄或護柱，屬刻不容緩的公共安全必要項目。此舉能以最直接的物理隔離方式，有效阻截車輛故意衝上人行區域，保障公共安全。根據文件的示意圖，工程合共安裝60支固定式護柱和收放式護柱，分布在4個不同位置。工程總開支預計約500萬元，預計今年第三季展開、第四季完成。
灣仔區議員穆家駿表示，擬安裝防撞設施地點屬人流量多地方，相信有助保障行人安全。他續指，以往百德新街附近有一些可拆走的欄杆，有司機會自行拆走，而今次大部分都是固定式護柱，可防止被拆。對於防撞設施會否導致阻塞，他認為安全較重要，相信當局已評估人流。灣仔區議會地區設施及工程委員會將於下周二討論相關建議。