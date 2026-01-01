團結香港基金倡制教學應用框架 逾九成師生有用AI工具

人工智能(AI)應用範疇日漸廣泛，團結香港基金就AI在中小學教育的應用與發展做調查，發現逾九成師生有使用AI工具。AI應用亦引發憂慮。71%教師擔心學生過度依賴AI，影響解難能力；另有逾五成教師及三成七學生表示擔心個人資料外洩。基金會建議制定AI教學應用框架，保障學生安全並提供示例；優化教師專業培訓，提升對AI的認知及應用。

團結香港基金去年7至12月向中小學校長、教師及學生做調查，共收集1,200份有效問卷，其中學生佔71%，教師佔25%，參與學校以中學為主(90%)。調查顯示，教師主要用AI作教學輔助(57%)及行政處理(26%)，學生則以搜集資料(35%)、功課及報告(29%)為主。