落馬洲濕地試驗計劃 設生態浮島魚苗基地增生態價值

香港濕地生態蘊藏豐富珍貴生物，保育工作刻不容緩。由港鐵管理的落馬洲濕地展開為期一年的試驗計劃，設置濕地植物及魚苗培育基地，推動自主繁育，並引入生態浮島和養殖淡水蚌，提升濕地生態價值，實現可持續管理。港鐵表示，計劃將完成一年實地檢視各項措施的可行性及成效後，再作全面分析數據與總結經驗，制定長遠濕地管理方向。

落馬洲濕地位於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地東側，佔地約32公頃，自2007年起由港鐵管理。這片濕地是候鳥及野生動物的關鍵棲息地，至今錄得超過280種鳥類，品種較2007年增約25%；當中亦吸引瀕危或易危物種如黑臉琵鷺、黃胸鵐(禾花雀)及歐亞水獺棲息。