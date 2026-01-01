落馬洲濕地試驗計劃 設生態浮島魚苗基地增生態價值

香港濕地生態蘊藏豐富珍貴生物，保育工作刻不容緩。由港鐵管理的落馬洲濕地展開為期一年的試驗計劃，設置濕地植物及魚苗培育基地，推動自主繁育，並引入生態浮島和養殖淡水蚌，提升濕地生態價值，實現可持續管理。港鐵表示，計劃將完成一年實地檢視各項措施的可行性及成效後，再作全面分析數據與總結經驗，制定長遠濕地管理方向。
落馬洲濕地位於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地東側，佔地約32公頃，自2007年起由港鐵管理。這片濕地是候鳥及野生動物的關鍵棲息地，至今錄得超過280種鳥類，品種較2007年增約25%；當中亦吸引瀕危或易危物種如黑臉琵鷺、黃胸鵐(禾花雀)及歐亞水獺棲息。
港鐵公司車務工程服務及創科總管陳慶強表示，港鐵每年投入超過500萬港元資源，作管理濕地用途，並於2024年完成大規模提升工程，包括開墾稻田以提供雀鳥食物、鋪設由退役枕木製成的生態監測路徑、利用枕木升級再造巢箱基座等。
三大方向推動可持續管理
陳慶強續指，港鐵與香港大學公民社會與治理研究中心(CCSG)合作，從「維持濕地良好生境」、「提升生態價值」及「引入公眾參與，連繫社區」三大方向推動濕地可持續管理。踏入2026年，濕地正式展開一年試驗計劃，完成後將全面分析數據，制定長遠方案，為環境生態與社會創造更大價值。
港大CCSG總監林維峯補充，試驗包括建立「濕地植物及魚苗培育基地」，利用循環水養殖系統培育金山鯽、日本沼蝦等魚苗，以及水蕨、鹹水草、光蓼等濕地植物，再移植至生態浮島促進資源循環。
他又指，計劃同時測試三款生態浮島，以增加濕地種植面積並改善水質。此外，魚塘亦設立竹製蚌排養殖淡水蚌，不單可利用其天然淨水功能，甚至可產生食用價值。
另外，港鐵與港大CCSG於去年推出「校園水生植物苗圃──體驗式學習試驗計劃」，邀請5間中學逾50名初中學生參與，透過課堂、訓練、實地考察及親身培育濕地植物，並將成果移植至落馬洲濕地，推進可持續發展。港鐵亦試驗有限度開放濕地，讓團體參觀推廣生態保育理念。
新鐵路項目減低環境影響
被問及北環綫工程及北部都會區發展對生態的影響，陳慶強強調，在推進任何新項目時，均會與持份者包括環保團體及專家保持緊密溝通，盡量減低對環境影響，並嚴格遵守相關環保條例。