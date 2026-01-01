鞏固港金融中心地位 19企獲頒傑出上市公司大獎

一年一度的中港兩地跨平台傳媒聯報及財經界聯頒大獎《傑出上市公司大獎2025》昨公布得獎名單，並舉行頒獎禮，共有16間上市公司獲獎，當中包括7間藍籌股，7間主板企業及兩間創業板企業，另外有3間公司獲得「卓越合作夥伴」獎項，共頒19獎項。有份支持大獎的《am730》，其創辦人施永青致辭時表示，上市公司業績須持續為投資者取得合理回報，才能保住市場投資熱情，香港國際金融中心的地位才可更鞏固。

施永青又指，香港重奪全球新股一哥地位令人高興，但要留意企業集資後的業務發展，「唔好第一年仲有聲氣，第二年已經無乜人談起，第三年就股價插水」。他認為，上市公司若未能為投資者取得合理回報，會令市場投資熱誠下降，《傑出上市公司大獎》的目的是希望選出業績不斷改善、對經濟有貢獻、亦為投資者帶來合理回報的企業。

陳浩濂稱港市場具兩大優勢

而作為主禮嘉賓之一的財經事務及庫務局副局長陳浩濂亦表示，在訊息萬變的環球經濟格局下，香港可以繼續發展成國際領先的國際金融中心，主要由於一國兩制下本港有兩大優勢，一是特優準入內地市場，另一個是制度下資金自由流動；但同時亦不能固步自封，港府會持續優化制度，包括審視股票買賣單位、推動無紙證券市場，今年上半年亦會落實人民幣櫃台交易，希望為投資者及企業開拓機遇。

大獎籌委會主席、亞洲公關行政總裁鄭燕華指，香港優勢從來不單看市場表現，而是多年累積的制度經營；對上市公司而言，香港亦不只是融資平台，亦有助提升企業管治水平與國際形象，以及長期發展能力的重要市場。