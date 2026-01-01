中環行人天橋驚現白鴿陣 近百隻禁餵飼橫額前「聚餐」(有片)

香港野鴿問題影響環境衞生，政府早前修訂《野生動物保護條例》，擴展現行禁止餵飼野生動物範圍至白鴿，惟「野鴿大軍」仍然橫行。近日社交平台流傳影片，可見中環有行人天橋被一群「大軍」攻陷，近百隻白鴿聚集疑是在吃東西，場面震撼。
社交平台Threads有網民發布影片，可見於中環街市對開的中環半山扶手電梯行人天橋路段，晚上有近百隻白鴿聚集在行人天橋，疑是在吃東西，場面如「聚餐」 ，拍片網民留言：「每次經過呢個位都好驚中雀屎」，又指「樓下樹底都係重災區」，更有兩名女子被「奇景」吸引下拍照，亦可見該位置掛有嚴禁非法餵飼野生動物或野鴿，可被處定額罰款5,000元的橫額，相信該位置疑是餵飼黑點。
網民患「恐雀症」：可唔可以唔好再餵
貼文引起熱議，有網民懷疑有人餵食，亦有人指該位置長期有大量白鴿，「係有人啱啱餵完」、「恐雀症，見到都覺得好嘔心，可唔可以唔好再餵」、「成班雀特登企喺個橫額前面開餐」、「隔離張嘢幾諷刺」、「建議唔好行呢條樓梯，過去中環街市落去算」、「上次路過中環街市見到啲雀仔肥到成粒波咁即刻影低咗，估唔到咁多人餵，好誇張」、「中環街市一帶由以前到依家都係咁多白鴿」、「有次做完野經過，見到成群開餐，唔知點解有種恐懼感，唔敢行」、「見到頭皮發麻」、「呢個位係超恐怖，我係唔敢行呢條樓梯，仲有呢雀會飛落馬路，果日先見到有架的士撞死左隻白鴿」。
一經定罪最高罰款10萬及監禁1年
根據《野生動物保護條例》(第170章)，2024年8月1日起，非法餵飼野生動物（包括猴子、野豬和野鳥等）或野鴿，可被處定額罰款5,000元或被檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款10萬元及監禁1年。市民如發現懷疑有人非法餵飼野生動物或野鴿，可致電1823聯絡相關部門作跟進。