中環行人天橋驚現白鴿陣 近百隻禁餵飼橫額前「聚餐」(有片)

香港野鴿問題影響環境衞生，政府早前修訂《野生動物保護條例》，擴展現行禁止餵飼野生動物範圍至白鴿，惟「野鴿大軍」仍然橫行。近日社交平台流傳影片，可見中環有行人天橋被一群「大軍」攻陷，近百隻白鴿聚集疑是在吃東西，場面震撼。

社交平台Threads有網民發布影片，可見於中環街市對開的中環半山扶手電梯行人天橋路段，晚上有近百隻白鴿聚集在行人天橋，疑是在吃東西，場面如「聚餐」 ，拍片網民留言：「每次經過呢個位都好驚中雀屎」，又指「樓下樹底都係重災區」，更有兩名女子被「奇景」吸引下拍照，亦可見該位置掛有嚴禁非法餵飼野生動物或野鴿，可被處定額罰款5,000元的橫額，相信該位置疑是餵飼黑點。