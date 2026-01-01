無業漢隨機斬殺七旬翁後扮精神病人　判終身監禁

一名無業漢涉在屯門海珠路遊樂場涼亭，以斧頭斬死一名素未謀面的七旬老翁，他否認謀殺罪，但不爭議殺害死者的事實。法官郭啟安今日(14日)在高等法院判刑時指，被告與死者素無怨仇卻無故斬殺死者，手法極為凶殘，事件對死者家人造成不可磨滅的傷害，認為被告必須就其極端及反社會行為，承擔法律後果，依例判處終身監禁。

被告萬日林(35歲)，被控於2021年8月5日，在新界屯門豐景園輕鐵站附近海珠路遊樂場內涼亭，謀殺張國炎。案情指，當晚9時許，路人經過時發現死者張國炎浴血躺臥在涼亭附近，頭骨破裂、多處頸傷，遂報警求助。救護員到場發現死者已無生命跡象，當場證實死亡。