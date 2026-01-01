旅發局邀周深拍宣傳片《深聲漫遊》　推介港產片及文化地標等

藉著內地人氣歌手周深來港舉辦跨年演唱會的契機，旅發局特別邀請他體驗港產文化和城市風情，並拍攝宣傳短片《深聲漫遊》。在旅發局的安排下，周深親身走訪多個香港旅遊熱點，重溫經典港產片台詞，並嘗試以粵語重新演繹，分享自己對香港的情感正正是源自他對港產片、港產文化深深的愛與記憶，希望這次漫遊香港，能「一起遇見鏡頭外的故事」。

此次香港之行的首站，周深便登上香港標志性的紅色帆船，伴隨著維港迷人的天際線與海風輕拂，他即興用粵語深情演繹港產片《花樣年華》的經典台詞：「如果有多一張船飛，你會唔會同我一齊走？」來呼應眼前的景致，開啓難忘的光影旅程，亦將電影鏡頭裡的故事情感，投射在維港光影之間。當在船上欣賞到尖沙咀鐘樓這個傳統地標性景點時，周深倍感興奮與感動，特意在船上打卡維港天際線，記錄這段與港產經典共鳴的海上旅程。