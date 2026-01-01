海關與內地海外合作　3個月檢4.3億毒品拘62人

海關毒品調查科及機場科，聯同內地及海外相關部門合作，去年10至12月展開聯合執法行動，共破獲183宗販毒案，其中經客運渠道有40宗，貨運渠道計有143宗，檢獲約1.4噸的毒品，主要包括443公斤氯胺酮、424公斤大麻、377公斤冰毒、37公斤可卡因、12公斤海洛英，以及16公斤搖頭丸等，市值超過4.3億港元，拘捕62人。被捕人年齡介乎19至77歲，來自不同國籍。

旅客行李藏毒

其中，海關人員於去年10月20日，在入境大堂截查一名32歲非本地男子，他由德國法蘭克福抵港，關員見他帶同兩件行李，檢查後發現內藏40公斤氯胺酮，市值1,800萬港元，是航空旅客上檢獲市值最高的危險藥物案件。另外，一名25歲本地男旅客上月22日從南非約翰奈斯堡抵港，關員清空行李時，發現還異常沉重，影像掃描揭發有可疑，行李內藏夾板，暗藏5.36公斤懷疑可卡因，市值400萬港元。