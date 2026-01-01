網上熱話｜夫婦搭錯車無火氣　睇錯269C與296C丈夫安慰「帶你新界遊」

「小意外，有時也是驚喜。」一名女子乘搭九巴269C線巴士期間，留意到一對相信是首次乘搭該線、年約55至60歲的中年夫婦，正在查看巴士公司應用程式，其間聽到男方向太太稱「仲有幾分鐘到下個站」。直至車廂廣播下一站為大欖隧道時，女子稱該名丈夫突然從後拍一拍她膊頭，禮貌地查詢「唔好意思小姐，請問依架車唔係296C咩？點解會有大欖隧道嘅？」

一同欣賞風景回憶往事 此時，女子隨即回應「依架係269C，入天水圍㗎」，該對夫婦此時才驚悉搭錯車，男方隨即笑言「見到數字齊，點知搭錯車，哈哈！」不過夫婦未有因此事而爭執，反而相視而笑，妻子笑稱「叫你唔好急㗎啦，原來上錯車」，丈夫則笑著安慰「唔緊要啦，當我帶你新界遊。」在社交平台分享事件經過的女子，提到該對夫婦之後更一同欣賞窗外的汀九橋景色及回憶年輕往事，其間男方更向太太稱「間中嘅小意外都係個驚喜呀，你睇下我哋都未試過咁樣遊車河。」

發帖女子感嘆突然明白這對夫婦為何能夠牽手到白頭，「一方引路，一方相隨；一方出錯，一方包容；一方樂觀正面，一方積極回應。」她形容這些道理「說來容易，但幾十年如是卻難」，並指自己亦從這趟車程「上了一課」。

269C及296C線均途經觀塘道 資料顯示，九巴的269C線是往返觀塘碼頭和天水圍市中心，296C線則是來往將軍澳尚德邨及長沙灣海盈邨，兩條路線東行均會途經茶果嶺道至九龍灣啟業邨對開的一段觀塘道。有網民讚揚帖文中的夫婦值得學習，「兩位上錯天水圍車嘅都好樂觀面對」、「同一個故事唔同人會有唔同結果」、「佢兩個真係好sweet。係一種另類浪漫」、「真係好warm」。同時，有留言指多年來都經常有人看錯269C及296C，「原來呢個存在多年嘅錯誤，到今日仲有人中伏」，亦有人分享自己要搭269B但上錯296D巴士。