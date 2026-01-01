am專訪｜嚴審承辦商誠信 防「換湯不換藥」 何敬康倡扶持本地盛事品牌

特區政府近年積極推動盛事經濟，然而接連出現「美斯缺陣」及「熱氣球風波」等公關危機，其後更被揭露有管理人員曾先後參與該兩項活動。立法會議員何敬康表示，當局在選擇盛事承辦商時，除考慮其財務實力外，更應嚴格審視其誠信紀錄與人事背景，避免出現「換湯不換藥」、有違專業標準的情況。他同時呼籲當局應給予具實力，以本地為骨幹的企業更多機會參與承辦國際級盛事，從而逐步建立香港本土的盛事承辦品牌。

何敬康接受本報訪問時指出，啟德體育園作為香港近年最大規模的體育基建項目，已成功吸引眾多國際級活動進駐，其票務銷售表現位居亞洲前列，不僅有助提升香港的國際形象，亦帶動旅遊、零售及相關產業發展，充分展現政府推動盛事經濟的成果。但他同時提醒，若容許誠信有疑慮的人士以不同名義繼續承辦盛事，將增加公關危機的風險，他更指「美斯缺陣」與「熱氣球風波」等為明顯例證。

回顧2024年2月，跨國媒體公司 Tatler Asia 主辦的美職聯球隊邁阿密國際訪港表演賽，因球星美斯全程未上陣，引發全場球迷強烈不滿，演變成廣受關注的「美斯事件」。Tatler Asia 事後被港府列入黑名單。然而，去年9月於中環海濱舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，原以載人乘坐熱氣球為主要賣點，卻因未符安全標準及欠缺相關牌照，導致連續4天活動無法載客，淪為國際笑話。該活動主辦方「盛事（亞洲）有限公司」的董事郭元瀚，此前曾任 Tatler Asia 活動總監，並在「美斯事件」期間任職。

嘆「美斯事件」政府躺着也中槍

此外，去年7月籌辦的《香港足球盛會2025》，邀請歐洲足球勁旅 AC 米蘭對利物浦、阿仙奴對熱刺等賽事，卻爆發購票系統「偷步」問題，部分人士可提前兩小時登入系統購票，引起遵守規則的球迷不滿。其後被揭發主辦方TEG Sport負責該項目的多名高層，同樣出身自Tatler Asia的原有團隊。何敬康批評，同一批人士透過不同公司名義持續承辦大型活動，其誠信與專業能力令人質疑，此類情況不應繼續發生。

何敬康指出，「美斯事件」等公關災難已令政府躺着也中槍，也令一眾球迷及旅客失望。他強調，為避免再度發生損害消費者權益及引發公關危機的事件，當局在甄選承辦商時必須嚴格審查其誠信紀錄與財務能力，除評估財務狀況外，亦應詳細審視公司過往紀錄及關鍵人員背景，防止誠信有問題者以改頭換面的方式接手大型活動。