新屆立法會首次大會聚焦宏福苑善後 李家超先發言：追責到底 推5大改善措施 加強監管樓宇大維修

新一屆立法會昨召開首次大會，行政長官李家超創先河率先在會議發言，會議聚焦大埔宏福苑災善後及樓宇消防維修監管的改革。李家超表示，政府就5個範疇推行不同領域的改善措施，並強調會問責到底，不論是基層或高層，政府或非政府人員，都會按事實追責懲處。另外，多名司局長均有出席大會及發言，其中房屋局長何永賢交代宏福苑7座受災大廈的損毀情況，形容「內傷」嚴重，料日後拆卸的可能性甚高。

李家超昨出席第八屆立法會首次大會，並成為立法會成立近28年來，首位行政長官根據議事規則，在首次大會會議發言。他向新任議員提出3點期盼，包括貫徹行政主導與「愛國者治港」原則；議員貫徹和遵守《立法會議員守則》，不追求個人政治利益與榮耀；分析問題時要顧好全局。他續指，議員不認同政府的政策，請指出問題並提出建議；當政府做得對，希望公道說出。

李家超表示，宏福苑火災揭示了沿用多年的制度和系統都要改革，強調政府會重視獨立委員會的建議，推行系統性改革。他亦就5個不同領域提出改善措施，包括加強消防管理責任和執行力；強化《建築物條例》，加強大型樓宇維修工程的監管制度；修訂《建築地盤(安全)規例》，禁止吸煙；針對法團工作，強化《建築物管理條例》；提升「招標妥」的功能和招標安排標準。(新聞詳見A6) 李家超強調，任何人如須負上責任，無論是政府或非政府人員，基層或高層，都會公平地按事實追責懲處。他又指，會盡快敲定受大火影響家庭的長遠住宿安排方案，讓他們早日安定。

大會上，政務司長陳國基動議「有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作議案」，其後多名司局長就各自範疇發言。陳國基開場發言時表示，面對無情火災，當局全力以赴做好傷員救治、善後支援、社會復元、全面調查、制度改革等工作。他續指，由他主持的「調查及規管工作組」，正積極統籌協調相關政策局和部門，全力支持和配合獨立委員會工作，強調有決心就規管制度進行全面、徹底的系統性改革，打破利益藩籬。

黃偉綸：三數年內須處理大量業權問題 挑戰很大

政府日前向災民發放問卷，了解他們安置方案的意願。財政司副司長黃偉綸表示，政府在問卷提到「原址重建」需時9至10年，即最早要2035年或2036年才可入伙，因為要原址重建，必須先進行清拆；要清拆，必須首先能妥善處理每一個相關單位的業權及法律問題。他指，假設建屋需要4至5年，清拆要一年半，即是需要在三數年內處理大量單位的業權及法律問題，挑戰相當大。 黃偉綸指，理解不少居民希望能在大埔長遠居住，而頌雅路西的選項會是落成時間最短而單位數量較多的選項。他指，項目可提供1,500個單位，第一期有900個，料2029年下半年入伙，其餘600個單位亦可在十多個月後入伙，對比一般居屋需時6年，能省時兩年，而附近的生活配套亦相對完備。他強調，必須讓居民「有得揀」，雖然未必能夠充分滿足每位居民意願，仍努力提供多項選擇。

何永賢：7座樓維修費難估計 料長遠須拆卸 房屋局長何永賢表示，經勘察後，發現7座受災樓宇「內傷」嚴重，預計日後難以保證受災樓宇的安全和耐久性，維修隱患及牽涉的費用難以估計。雖然樓宇無即時倒塌危險，惟估計7座樓宇長遠需要拆卸的可能性甚高。她又指，若政府收購宏福苑業權，業主在出售後可得到一筆款項，可選購私樓或二手居屋；房委會亦會考慮在「居屋2025」和「綠置居2025」中預留部分單位，用特設銷售計劃形式，讓有關業主選購。

此外，就大埔頌雅路西的用地，何永賢指，正積極修改設計變為居屋用途，平整工程已完成，上蓋圖則可以修改，預計首批900個單位最快2029年入伙，讓已出售業權的業主選購；如業主同意出售業權，但不想處理大量金錢，可用等價換樓方式，換取另一個價格相若的全新居屋單位。 民政及青年事務局長麥美娟表示，合安已完成在土地註冊處的註冊更新，正展開一系列關鍵工作。她指，合安將聘請專業人士，詳細分析他們所取得的文件，釐清法團和業主的法律責任和權益，亦會協助查明法團的帳目情況。

陳振英倡回購業權 居民收現金行自安置 會上多名議員關注重置方案。金融界陳振英表示，原址重建需時較長，由政府統一收購宏福苑業權，居民收取現金後自行選擇安置的方案最靈活。他續指，收購業權要約60億元，須小心動用公帑；建議政府繼續動員社會募捐，加上集中處理保險等，預計政府最終補貼金額只需約20億元，即每名納稅人承擔少於1,000元，值得考慮。民建聯陳克勤表示，理解居民希望原址重建，惟須考慮是否要等候10年；又指頌雅路西的方案是不錯的選擇，因已有一定的社區設施和配套，不是「山旮旯」。

政府提出的「火災後支援及重建議案」，經過逾8小時辯論後獲得通過。

宏福苑家居及個人理賠累計逾3億接近完成

家居及個人理賠累計逾3億 接近完成 大埔宏福苑火災至今約一個半月，保險業界指家居及個人理賠已接近完成。香港保險業聯會主席徐志堅昨透露，截至上月19日，本地保險界涉及宏福苑的理賠有2.57億元，本月最新數字亦已超過3億元，主要涉及家居保險、人壽保險、醫療保險及外傭保險等，並估計已接近完成。 香港保險業聯會行政總監劉佩玲亦指，保險同業都對宏福苑「特事特辦」，不少災民可獲全額賠償；至於唯一未受波及的「宏志閣」則按各保險公司政策處理，惟若家居保中包括「另覓居所賠償」，則仍可獲得理賠，最終賠償須視乎住居民現場審視損失後才落實。

維修工程另涉3億建築全險 至於宏福苑維修工程涉及的財產全險保額上限20億元，則仍未計及上述保險理賠金額之中。劉佩玲又指，宏福苑維修工程另外亦有購買3億元保額的建築全險、5,000萬元保額的第三者保險，以及3,000萬元的公眾責任保險。 劉佩玲又指，宏福苑事件中有部分罹難者家屬雖然知悉親人有購買保險，但卻不知道涉及的保險公司，因此向保聯求助。她提醒港人購買保險後、即使只是旅遊保險，亦須通知家人詳情。 對於屋苑重置或重建的問題，劉佩玲強調任何計劃都「唔會為保險公司慳荷包」，港府最終是收購居民業權抑或重建，保險公司均須履行客戶「火險」(樓宇結構保險))的保障，只是按不同計劃，最終理賠的對象或有不同。