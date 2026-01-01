倡提升消防及工地安全 政府︰關消防裝置須先申請

保安局長鄧炳強昨在立法會大會上表示，當局至今就宏福苑大火拘捕22人，其中16人涉誤殺，其餘6人涉欺詐。政府亦已採取多項針對性措施，包括成立專業巡查隊，全面排查正進行大維修樓宇的消防裝置及設備，至今已完成排查250幢高風險的目標樓宇。同時，政府希望全面提升消防配備，正積極參考內地及其他地方經驗，研究引入更多先進科技和大型消防配備，善用大數據及人工智能。

政府提倡強化消防安全治理及推行工地安全的改善措施。當局擬引入定額罰款制度，針對阻塞走火通道等易核實違規行為；關閉主要消防裝置須事先向消防處申請及獲准，並落實額外安全措施。另外，為降低火災風險，政府正計劃立法，在所有建築地盤內實施全面禁煙，政府擬在未來數周內將修訂草案提交立法會。

他續指，當局望引入定額罰款制度，及時處理阻塞走火通道等；並擬引入新法定要求，如須關閉主要消防裝置，必須事先申請；同時須全面落實消防處要求的額外消防安全措施。就註冊承辦商簽發虛假或誤導性消防裝置及設備證書的罰則，正擬由現時最高罰款5萬元大幅提升，甚至判處監禁。

地盤擬全面禁煙 總承建商分判商有法律責任

勞工及福利局長孫玉菡亦表示，為降低火災風險，政府正計劃立法，在所有建築地盤內實施全面禁煙。新法例將明確規定總承建商、分判商及所有在地盤內的人士的法律責任。目標在未來數周內將修訂草案提交立法會，承認目前規例實施上有限制，期望議員支持修例，使法案能盡快通過。