THEi團隊研乳癌篩查系統 AI分析乳房血流量測患癌風險

乳癌是本港女性頭號殺手。THEi高科院與本地科技企業及內地研究團隊，研發出非入侵性乳房血流健康檢測技術，並建立「近紅外血液動力學乳癌篩查成像系統」，透過評估女性乳房組織的血流量等異常情況，輔以人工智能(AI)分析，有助更快篩查乳癌風險，讓女性及早發現乳房病變和治療。 本港每13名婦人便有1人有機會患上入侵性乳癌，確診年齡中位數為60歲。THEi高科院與本地科企WSC Holding Limited及內地學術團隊合作，研發出近紅外血液動力學乳癌篩查成像系統，利用非入侵性漫射光學和關聯斷層掃描技術，收集乳房組織的血流、血氧和氧代謝水平。

數分鐘進行120次測量 THEi高科院食品及健康科學學系主任陳舜宏解釋，癌細胞增長需要很多養分，有關位置血流會因而提升。篩查人員會把探測器放在女性乳房上，以近紅外線訊號技術收集相關資訊，數分鐘內為一側乳房進行120次測量，然後再利用AI演算法確認血流是否異常高，若成像區域紅色愈深就表示異常代謝反應愈高，潛在癌症風險亦隨之增加。 整個檢測和更衣過程約15分鐘，系統收集資料後會轉換成影像，並由AI產生影像分析和結果報告。團隊目前已分析約1,000名受試者的血流數據和臨床驗證，準確率86.5%。

陳舜宏指，系統較現有檢測技術的費用低、敏感度較高、低假陽性和偽陰性率較低，由於癌細胞增長需使用氧氣，下階段會考慮加入血氧作分析指標。 項目至今在本地研發超過4年，成本逾1,000萬元，團隊現正招募約600名年齡介乎30至65歲女性接受篩查測試作研究，如有風險便會資助進行磁力共振或超聲波造影測試。 期望最快2028年推廣至社區 團隊期望在準確度提升至九成後，最快2028年把項目商業化及推廣至社區，成為另一種篩查工具，讓女性及早發現乳房病變和治療。WSC董事長陳少揚認為，如能協助婦女找出非常早期的乳癌，已經是非常大的成就。