騙徒冒充人口普查統計員 警方提醒勿交敏感資料

統計員到訪住戶時會身穿灰色背心制服，並攜帶統計員身份證及身份證明書，以供識別。

香港今年展開5年一度人口普查，警方提醒市民警惕騙徒假冒統計員上門索取個人資料，並強調人口普查毋須提供身份證號碼、資產、信用卡或銀行戶口等敏感資料。另一方面，市民亦要提防釣魚短訊騙案，今年1月至今已接獲逾90宗舉報，涉款超過800萬港元；一名72歲男子收到假冒中銀保險扣費短訊，最終損失逾130萬元。警方呼籲市民提高警覺，並以「#」號辨真假，避免墮入騙局。

香港的2026年人口普查將改為全年進行。警方指，近日有市民遇到騙徒假冒人口普查統計員登門「家訪」，期間查問個人資料外，甚至要求出示身份證；騙徒為減低市民戒心，身穿灰色背心、攜帶偽造職員證件及平板電腦，企圖混淆視聽。