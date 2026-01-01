一日兩致命工業意外2死3傷 荃灣吊運氣樽擊中工人1死2傷

本港一日內發生兩宗致命工業意外。當中荃灣一個地盤氣樽在吊運期間由高處墜落，擊中3名地面工人，釀1死2傷，是3日內發生第2宗涉及吊運致命意外。警方、勞工處派人到場調查意外原因。另外，啟德地盤亦發生1死1傷的工業意外。 周一(12日)啟德地盤吊運期間1名工人遭巨型水缸壓傷致命意外，昨日荃灣寶豐路地盤亦發生吊運嚴重意外。昨午1時，工地正吊運一批氣樽，期間有氣樽急墜落地，地面工作的工人走避不及，當中兩名紮鐵工人被壓傷，另一人閃避時扭傷腳。現場消息指，天秤吊起載有氣樽的鐵籠，3個氣樽跌出。

3名工人(29至50歲)在地盤工作兩周至一年，當中兩名工人當場昏迷，29歲工人送院搶救後不治，40歲工人在深切治療部留醫。工權會總幹事蕭倩文趕赴醫院探望傷者及慰問死傷者家屬，提供協助。她透露，死者與父母同住及有兄弟，未婚；而40歲工友與妻育有一子，為家中經濟支柱，他胸椎骨折，下半身沒有知覺，恐影響日後行動能力。 蕭倩文指，3日內發生兩宗涉及吊運的嚴重意外，質疑工序進行前有無做風險評估，吊運期間為何仍有工人在地面工作，工程進行時有否充分溝通及監察，要求勞工處及承建商盡快交代事件，以及僱主和承建商協助家屬度過難關。

嘉里建設表示，對荃灣寶豐路項目工友不幸身故及受傷深感難過，並向工友及其家屬致以深切慰問。公司已責成承建商盡最大努力妥善跟進，並全力配合有關部門的調查工作；強調一向重視施工安全，並要求承建商在工程展開前為員工提供充分培訓，並在施工期間進行監察。 香港執業安全師學會和香港安全督導員協會關注事件。當中香港安全督導員協會指，吊運操作是地盤常見工序；應嚴格遵守「3-3-3」試吊原則，即所有人員離開負荷物3米範圍、吊起負荷物離地300毫米、停留3秒確認穩固後才繼續操作。吊運前，人員應檢驗吊運配件及吊具是否完好。吊運圍封區須清場，並確保操作員視野清晰或由訊號員協助，提升吊運安全。

啟德承豐里兩工人疑被平台板夾身體一死一傷 另外，啟德承豐里地盤昨午近4時半發生事故，兩名工人疑被平台的板夾住。救援人員抵現場，其中一人昏迷，一人清醒。昏迷的66歲男工人經搶救後不治。另一名工人頭部受傷送往伊利沙伯醫院治理。消息指，當時工人在升降台上工作，其後方疑有機械推動一些板時，將工人連人帶升降台推向牆身肇禍。