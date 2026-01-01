江旻憓立會首發言　梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online

立法會周三(14日)舉行新一屆的首次大會，討論大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。巴黎奧運女子劍擊金牌得主、旅遊界議員江旻憓第一次於立法會發言，她關注居民在事件後的心理創傷，鼓勵政府及社會服務機構提供更多有益身心的活動供災民參與，其發言備受外界關注，包括民建聯立法會前議員梁熙，梁熙在社交媒體發文指江旻憓形象「幾乎脫胎換骨」，展現議員應有的風範，他又數江旻憓的學歷，再加上劍擊世界冠軍，「怎可能是人哋口中的『傻妹』？」

梁熙發文指，昨午約4點很多朋友傳信息︰「快啲睇江旻憓議員發言呀，全城期待！」，稱有人期待「招牌式親切笑容」，亦有人想睇下會唔會有「特別鏡頭」。梁熙亦加入八卦行列一齊睇直播，他指出乎意料見到江旻憓形象幾乎脫胎換骨，「講話專業、穩定、自信，字字清晰、態度得體，完全展現議員應有的風範」，又指「群組入面的朋友都話︰『幾好吖』、『無事呀』。但細問內容，大家又唔太記得，反而更着眼於『形象』同『感覺』。」

梁熙又透露，有江旻憓助選團成員向他說，選舉期間拜會業界組織同持份者，江旻憓每次都親自做英文筆記，返屋企再寫成幾十頁總結，最後的政綱理念全是親自撰寫，而非交給所謂的「槍手」代筆。梁熙話「某些外界誤解，實在有些冤枉。」他又數江旻憓的學歷，史丹福大學學士、中國人民大學碩士等，再加上劍擊世界冠軍，「怎可能是人哋口中的『傻妹』？」

梁熙：江已進入高質議政嘅軌道

梁熙憶述，上一屆立法會初期，很多人認為新議員未進入角色；數年後仍然聽到有些議員仍在找定位。他說相信江旻憓會是第一批能夠快速上手展現高質量議政能力嘅議員之一，「作為旅遊業界持份者，我既支持、亦對她有信心。作為立法會過來人，我看得出——她已經進入高質議政軌道。」