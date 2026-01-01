熱門搜尋:
出版：2026-Jan-15 11:31
更新：2026-Jan-15 11:31

穗禾苑拆棚工人被指「飛竹」落樓 居民經過險中頭獎(有片)

分享：
穗禾苑有居民投訴拆棚工人疑貪方便，將竹枝直接從高空掉落樓。(haruhae.de@Threads)

進行大維修的火炭大型屋苑穗禾苑目前進行拆棚工序，社交平台周三（14日）有居民在上載影片，投訴屋苑拆棚工人疑貪方便，將竹枝直接從高空掉落樓，聲稱有居民出外倒垃圾時「差啲比（畀）竹打中」。業主立案法團即時通知承建商富林工程，獲回覆指已警告涉事工人。帖文引起網民熱議，稱有關行為涉高空擲物可報警。

穗禾苑有居民投訴拆棚工人疑貪方便，將竹枝直接從高空掉落樓。(haruhae.de@Threads)

法團稱承建商已發嚴重警告

有網民周三在社交平台Threads發文及上載影片，指穗禾苑內有拆棚工人罔顧安全，將竹枝直接從高處擲下「係咁掉嚟」，並聲稱有居民「行出去掉垃圾差啲比（畀）竹打中」，但工人「唔理照掉竹」，令居民出入安全受威脅。據該網民指，穗禾苑業主立案法團主席高度重視事件，已通知富林工程。法團引述承建商回覆指，承建商已嚴重警告涉事拆棚工人，並承諾會在(今日)早會再次提示工人，並加派人手監察，若發現再有人違規，會要求相關工人重新接受培訓；若屢勸不改將被禁止在穗禾苑工作。

網民指涉高空擲物可報警

帖文引起網民熱議，稱有關行為涉高空擲物，「拆竹正常下面要圍封！你可以報警有人高空擲物！」、「直接報警高空擲物喇， 監都有得坐」、「飛天奪命竹」、「正常應該下面有一個人接住」、「點解拆竹下面冇圍封？咁樣好危險」、「就算地盤入面要掉竹都要下面圍封同有告示啦」、「不如話飛中人先炒丫」。

上月有拆棚工人吸煙 住戶舉報即炒

穗禾苑共有9座，每座有36層，前年起進行翻新大維修，造價逾3.88億，大埔宏福苑火災後，穗禾苑近日正陸續拆掉棚網。上月有拆棚工人在大廈樓層範圍內吸煙，遭住戶舉報。富林工程經查證後即時解僱涉事工人並將其列入黑名單，永久不得於穗禾苑地盤工作。該名舉報住戶將獲得的2,000元舉報獎金全數轉贈予宏福苑災民。

