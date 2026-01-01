大埔宏福苑五級火｜莊豪鋒促引進更安全物料　以玻璃纖維棚網取代傳統棚網

大埔宏福苑五級火引起社會關注大廈維修工程管理

大埔宏福苑五級火引起社會關注大廈維修工程管理，實政圓桌立法會議員莊豪鋒今日在立法會大會提出議員議案，促請嚴厲打擊大廈維修工程圍標行為。 莊豪鋒發言時指大廈維修是「老大難」的問題，令小業主深感困擾。大廈維修工程中懷疑出現圍標情況時有所聞，不但推高工程費用，更可能降低工程質素，引致安全事故，甚至危害公眾生命安全。他促請政府全面改革大廈維修制度和程序，嚴厲打擊工程圍標行為。他建議分拆工程顧問的職能，例如由不同顧問公司負責前期工程顧問工作(包括擬備和審批標書)及工程監督和驗收，以避免工程顧問因身兼多職而存在利益衝突，減低不法分子串謀進行不法行為的機會。

另外，莊豪鋒建議分拆大廈維修工程合約，按工程範圍(例如外牆、天台、消防設備、喉管等)直接委聘不同承建商承接工程，以加強業主的議價能力，方便工程顧問監察施工質素。他亦希望當局研究引進更安全的物料，例如以玻璃纖維棚網取代傳統棚網。

入選預審名單非「完美無缺」 政府提出加強市建局「招標妥」功能，為參與的顧問及承建商制定嚴格的「預審名單」。由市建局因應維修項目的範疇，為業主進行招標、評標，只有預審名單內的顧問及承建商才可參與競投。發展局局長甯漢豪今日補充，預審名單會考慮公司背景及有無違規紀錄等。即使入選了預審名單亦非「完美無缺」，會持續評估，一旦發現相關顧問及承建商有問題會除名。

議員霍啟剛發言時提及樓宇老化問題來勢洶洶，但政府及部分業主一直只採取「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的態度，滋生了圍標問題。很多小業主不清楚招標程序、「一嚿雲，任人劏」，令不法分子有很多空間乘虛而入。反之其他「正經」、專業的工程公司不欲同流合污，不敢沾手舊樓維修，造成劣幣驅逐良幣，「守法嘅人做唔到生意，違法嘅反而攞晒啲生意。」他同意加強市建局在推動樓宇維修方面的功能，加強「招標妥」服務，而未來的成敗關鍵在於執行。

另外，議員陳祖恒希望未來在「招標妥」，建立具規模和透明度的招標數據庫，利用科技識別出可疑標書，經查證後可以將涉及不當行為的工程顧問及承辦商除名。系統亦可以透過人工智能，為標書和文件的草擬細節提供建議，而市民也可透過數據庫，查閱承辦商過去和現在參與的工程。