大埔宏福苑五級火｜有法團管委會加快大維修圖避新規管 鄧家彪籲加強留意

立法會通過有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，政府將加強市建局的角色與功能，並建議強化「招標妥」計劃。工聯會立法會議員鄧家彪今早(15日)在電台節目透露，近日接獲投訴，指有可疑的法團管委會「快刀斬亂麻」，試圖加快推動大維修，以圖避開政府新規管措施，呼籲執法部門加強留意，做好預防工作。
政府亦建議將大型樓宇維修工程升級為一級小型工程，要求須聘用第三方專業人士提交施工方案，包括安全措施及提交監工計劃書。鄧家彪認為，新措施或會增加承建商的成本，但只要費用透明公開明碼實價，換取安全、專業、可信與清廉的工程，一般市民都能接受加價。鄧家彪又支持提升市建局職能，理解該局資源緊絀，因此政府無可避免增聘及鞏固專業人手與團隊。對於新措施下業主權力可能被削弱，他形容權力與責任相應，不少法團在火災後擔心作出錯誤決定，甚至不再參與，造成權力真空，可能讓別有用心者乘虛而入。此時由政府主導、撥亂反正，可讓業主立案法團更能輕裝上陣地工作。
倡提供不同選項分流居民
在長遠安置方面，鄧家彪指出工聯會早前收回297份問卷中，約八成居民希望留在大埔區生活，兩成希望政府回購單位。他建議政府在「一戶一社工」完成諮詢後，提供4至5個選項，平衡不同需求，實現多元選擇與分流，並指若最終堅持於大埔重建新宏福苑的家庭僅約400至500戶，到時選址興建已經靈活很多。
研究科技協助業主管理
選委界議員林筱魯表示，政府要求加強監管並非壞事，但必然會產生時間和金錢成本，若最終由業主承擔，會導致業主在決定維修保養時增加疑慮，或增加推動重建的工作難度。另外，政府需確保有足夠第三方專業人士提供服務，否則可能拖慢工程進度。他又關注新措施僅適用於設有業主立案法團的大廈，未能涵蓋「三無大廈」，促請政府盡快彌補漏洞，長遠應研究運用科技協助業主管理。