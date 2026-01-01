大埔宏福苑五級火｜有法團管委會加快大維修圖避新規管 鄧家彪籲加強留意

立法會通過有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，政府將加強市建局的角色與功能，並建議強化「招標妥」計劃。工聯會立法會議員鄧家彪今早(15日)在電台節目透露，近日接獲投訴，指有可疑的法團管委會「快刀斬亂麻」，試圖加快推動大維修，以圖避開政府新規管措施，呼籲執法部門加強留意，做好預防工作。

政府亦建議將大型樓宇維修工程升級為一級小型工程，要求須聘用第三方專業人士提交施工方案，包括安全措施及提交監工計劃書。鄧家彪認為，新措施或會增加承建商的成本，但只要費用透明公開明碼實價，換取安全、專業、可信與清廉的工程，一般市民都能接受加價。鄧家彪又支持提升市建局職能，理解該局資源緊絀，因此政府無可避免增聘及鞏固專業人手與團隊。對於新措施下業主權力可能被削弱，他形容權力與責任相應，不少法團在火災後擔心作出錯誤決定，甚至不再參與，造成權力真空，可能讓別有用心者乘虛而入。此時由政府主導、撥亂反正，可讓業主立案法團更能輕裝上陣地工作。