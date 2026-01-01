網上熱話｜貝沙灣女為男友遷新界公屋後難適應 網民：兩個世界嚟分手吧

社交平台近日有女網民發帖，稱自己原本居於港島南區豪宅貝沙灣，一個月前為了與男友同居，搬入其位於新界已購買的舊公屋單位。然而生活環境落差令她難以適應，「由一個生活模式跳去另一個完全唔同嘅模式，我發現自己真係好辛苦」，最終上網發文求助。大批網民留言一面倒勸分手，「貝沙灣同公屋兩個世界嚟」、「門當戶對唔係冇道理」。 樓主早在一個月在網上討論區Dcard發文稱，自己自小住私樓，與男友「拍咗兩年拖，感情都穩定」，男友一家則居於新界已購入的舊公屋。為了讓二人同居，男友父母搬出將單位留給他們居住，她當時就應否搬入徵詢網民意見問會否不適應，又指自己父母「由細到大都叫我唔好群住公屋嘅人」，她知道他們有偏見，但亦令自己對住公屋有負面印象，惟強調「唔係歧視公屋，只係怕唔習慣」。

生活支援同安全感差異大 每日感情緒壓迫 不料真正遷入後，樓主再發文坦言嚴重「高估咗自己嘅適應能力」，又首披露自己住貝沙灣，最明顯嘅於生活支援同安全感有巨大差異。她強調「唔係話公屋一定差，亦唔係睇唔起任何人」，惟由一個生活模式跳去另一個完全唔同嘅模式，「我發現自己真係好辛苦」。她舉例貝沙灣打電話到管理處即有人處理家居問題，保安有禮盡責，訪客登記嚴格，惟公屋「求助無門」，保安形同虛設（曾目睹保安睡覺）。她居貝沙灣可選會所餐廳或有工人姐姐準備妥當，可使用會所健身室及泳池，惟同居後需自行買餸煮飯洗，事主更坦言需使用公眾泳池「接受唔到」，感覺人多且衞生欠佳。她又指住貝沙灣享有三房一套連工人房，海景空間寬敞，惟公屋單位狹小擠迫，一層廿幾戶環境嘈雜，每日感到情緒壓迫。

父母早勸別搬遷 回家不敢坦白感受 事主表示，每次返回貝沙灣與父母吃飯，「都會爭啲想喊」，不敢向當初勸她不要搬遷的父母坦白感受。同時，她也對男友父母感到內疚，因對方特意為他們搬出。若選擇搬回貝沙灣，她會自責；但若勉強留下，則每日都唔開心，長遠會影響個人情緒甚至雙方關係。男友認為居住已購公屋「冇乜太大問題」，無必要額外租樓。即使她提議合租月租約兩萬元、環境較體面的單位，男友也顯得不願意。 網民稱「門當戶對唔係冇道理」

帖文引發熱議，大多網民勸及時分手，「貝沙灣同公屋，真係兩個世界嚟」、「唔好咁樣屈就自己啦大小姐，搵返啲門當戶對」、「其實你哋嘅價值觀差太遠，因為成長背景嘅唔同，好難再繼續落去」、「你地完全係2個世界嘅人，你咁好家境真係無必要降低自己條件去遷就對方」、「長痛不如短痛啦，大家對將來嘅睇法應該難啲一致」、「揾返個貝沙灣男朋友啦」、「老套講句門當戶對唔係冇道理，你係有錢人佢係普通人，唔同世界嘅人價值觀好唔同好難長久」。亦有網民稱「你唔想分手又唔想住公屋咁咪叫父母比層樓你同男朋友住囉」、「冇咩事就返返去室內花園啦」、「你都係返去你嘅花花世界啦」、「講真溫室花朵可能去返啲納米屋嘅私樓都未必習慣」。